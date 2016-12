Há um mar de vagas no Litoral gaúcho: veja quais são as oportunidades e como concorrer

Trabalho de verão 21/12/2016 | 04h04 Atualizada em

Por meio de uma indicação, Luzane Marta da Silva, 40 anos, está com emprego por 90 dias no Litoral Norte. Moradora de Cidreira, ela conquistou uma das vagas temporárias abertas com a chegada do movimento à praia. Sua missão neste verão, que começa nesta quarta-feira, será atender os clientes em uma hamburgueria no centro da cidade.

– Estou morando faz oito anos aqui, e é a primeira vez que consigo uma vaga temporária – diz ela.

Luzane não é a única nessa condição no estabelecimento. Até novembro, havia quatro funcionários. De lá para cá, mais 12 temporários se somaram à equipe que deve seguir firme até março. Muitos vieram de fora de Cidreira para garantir a ocupação.

– Em outubro, começaram a largar currículos aqui. A maioria já trabalhou em outras temporadas. Praticamente, não precisamos ir atrás, os interessados é que procuram. Até o final do ano, devo contratar mais dois temporários – conta o gerente, Felipe Pesce, 44 anos.

Luzane conseguiu uma vaga temporária pela primeira vez neste ano Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Qualidade

As contratações ganham mais justificativa com uma previsão de aumento de até 50% na circulação de turistas na região. Essa percepção, do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (SHRBS-LN), também apareceu em pesquisa recente da Fecomércio-RS. É o Litoral Gaúcho voltando a ser o destino principal no verão.

– Prevemos, ao todo, uma abertura de 5 mil vagas de emprego temporárias. Mais de 2 mil já foram contratados no nosso setor. E o mercado exige qualidade. Quanto mais qualificada for a pessoa, mais chance tem de conseguir uma vaga – afirma a presidente do SHRBS-LN, Ivone Ferraz.



Outro setor, o de supermercados, também prevê oportunidades. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), 35% dos supermercadistas no Estado devem contratar temporários, com criação de outras 3 mil vagas em todo o Estado, no período de Natal, Ano-Novo e veraneio.

Ontem, de acordo com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), havia 795 vagas abertas nas agências FGTAS/Sine do Litoral Norte, para cargos como ajudante de farmácia, assistente de vendas, atendente de loja, auxiliar de limpeza, carpinteiro, cozinheiro, garçom, manicure, eletricista, empregado doméstico diarista, operador de caixa e balconista, entre vários outros. Dessas, 131 eram temporárias. Mas o cenário muda a cada dia, e a expectativa é de chances surgindo com o avanço da temporada.

Currículo

Trabalhadores podem se candidatar, pessoalmente, na agência do Sine mais próxima com carteira de trabalho. Há seis agências no Litoral Norte (Capão da Canoa, Imbé, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Tramandaí), e elas podem oferecer também vagas nos municípios vizinhos. Outra opção é a internet, por meio do Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, neste link. No primeiro acesso, é preciso fazer um cadastro.

Outra dica, ainda, é entregar o currículo diretamente nos estabelecimentos, mesmo aqueles sem placa oferecendo vagas. Mas há algumas dicas que garantem mais chance de contratação.

– Não fazer como uma entrega de panfleto, deixar e ir embora. Deve-se pedir pela pessoa certa no local para isso. E, ao entregar o currículo, se apresentar, dizer que sabe fazer bem tal coisa e que gostaria de se candidatar para uma vaga – orienta a presidente do SHRBS-LN, Ivone Ferraz.

Como buscar a vaga

Na internet

- É possível conferir as vagas e se candidatar pela internet, dentro do Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, neste link.

- No primeiro acesso, é preciso realizar cadastro.

- Para isso, é necessário ter, no mínimo, 14 anos, informar o e-mail e os seguintes documentos: PIS/PASEP/NIS/NIT, CPF, RG, carteira de trabalho e e-mail.

Nas agências FGTAS/Sine

- No Litoral Norte, há seis agências FGTAS/Sine que reúnem vagas também dos municípios vizinhos.

- Os candidatos devem apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social para fazer o cadastro nas agências.

Nos estabelecimentos

- Não é preciso que haja placa de "há vagas" para esse contato direto.

- É necessário ter um currículo com dados completos e atuais, principalmente, os números de telefones e endereços atualizados.

- Liste nele o histórico escolar e os conhecimentos em informática, softwares, internet, idiomas. Não se esqueça cursos extracurriculares compatíveis com a vaga.

- Deve ter duas páginas, utilizando fonte Arial/Times/Verdana, tamanho 12.

- Entregue pessoalmente, e não a qualquer funcionário do local. Peça pela pessoa responsável por receber currículos.

- Para esse responsável, se apresente, diga para o que está procurando vaga e entregue o seu currículo.

Agências FGTAS/Sine no Litoral Norte

Capão da Canoa: Rua Peri, 1.766, telefone: (51) 3665-6405. Horário: 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min

Imbé: Avenida Paraguassu, 2.017, anexo 1, telefone: (51) 3627-8560. Horário: 8h às 11h30min e das 13h30min às 18h

Osório: Rua Barão do Rio Branco, 381, fone: (51) 3663-1331. Horário: 8h30min às 11h30min

Santo Antônio da Patrulha: Avenida Coronel Victor Villa Verde, 126, telefone: 3662-6804. Horário: 9h às 15h

Torres: Avenida General Osório, 482, sala 01, telefone: (51) 3664-1279. Horário: 8h ao meio-dia

Tramandaí: Avenida Emancipação, 1.405, telefone: (51) 3661-1943. Horário: 8h ao meio-dia