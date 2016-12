Piscinas públicas de Porto Alegre não abrirão na data prevista

Verão na Capital 30/12/2016 | 15h12 Atualizada em

Ao contrário do que previa a Secretaria Municipal de Esportes, as cinco piscinas públicas de Porto Alegre em condições de uso não serão reabertas no próximo dia 2. Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME), José Edgar Meurer, a empresa terceirizada que fará a limpeza das áreas foi escolhida nesta sexta-feira e terá mais uma semana para apresentar os documentos. O mesmo ocorre com a empresa que será responsável pela segurança dos cinco centros que deverão ser abertos. Por temporada, cerca de 150 mil pessoas frequentam as piscinas públicas espalhadas pela Capital.



A retirada de 45 funcionários da Cootravipa que no período de verão reforçavam a equipe das piscinas impediu a liberação dos centros na primeira semana de 2017. Segundo o secretário, dez funcionários foram contratados de forma emergencial e outros 25 serão chamados neste novo processo.

— Estamos programando a abertura para o próximo dia 10 — resumiu o secretário.



Três estão garantidas

Três dos centros — Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor), Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) e Centro de Comunidade da Vila Ingá (Cevi), no Passo das Pedras — poderão abrir as portas antes, pois já estão prontos. Outros dois — Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) e Centro da Comunidade Primeiro de Maio (Ceprima) — deverão ficar para o dia 10. Outros dois — Centro de Comunidade George Black (Cegeb), no Bairro Medianeira, e no Centro de Comunidade Vila Elizabeth (Cecove), no Bairro Sarandi — não voltarão a funcionar por problemas técnicos e por vandalismo.