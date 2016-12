Saiba quais são as previsões dos astros para 2017

Brasil, clima, famosos 29/12/2016 | 08h02 Atualizada em

Iemanjá (Nossa Senhora dos Navegantes) regeu 2016 para colocar a casa em ordem. Já 2017, que está batendo à porta, será ano de Oxalá (Jesus), o dono do mundo, criador da humanidade, com Oxum Pandá, a dona do ouro, a mãe do amor. Será um ano de luz, de energia, de verdade. Também deve ser um período de reconstrução, de muito trabalho e muitas mudanças.



Leia mais

Cão é socorrido por PMs após desmaiar com calor em Joinville

Vetado desconto acima de 12% no IPTU oferecido por Marchezan

Pelo menos sete cidades gaúchas cancelam as festas de Réveillon por falta de dinheiro



O Diário Gaúcho consultou a vidente e taróloga Elaine Lopes Santos, de Esteio, o Preto Velho Pai Thomé, recebido há mais de duas décadas por Everton Alfonsin, presidente da Federação Afro Umbandista e Espiritualista do RS (Fauers) e que mantém a Casa de Caridade Pai Thomé, em Canoas, e a taróloga Gitama, que atua há 25 anos em Porto Alegre.



Ela joga cartas do tarô do tipo motherpeace, que foi criado por uma psicóloga e por uma antropóloga norte-americanas e é baseado em mulheres fortes dos povos primitivos. Os três adiantam algumas previsões sobre o ano que está por começar. As cores deste próximo ano são branco e amarelo. Já as cores da roupa para a virada podem ser branco, amarelo, dourado ou prata.



Clima



Foto: Arte DG / Arte DG

/// Mãe Elaine: Será um ano de chuva e estiagem. O tempo de enchente será a partir de outubro, com chuva de pedra.

/// Pai Thomé: Será um ano de bagunça no clima, com mudança rápida do calor para o frio. Haverá enchentes e deslizamento de terras. Quem vive perto de encostas precisa tomar cuidado.

/// Taróloga Gitama: No Rio Grande do Sul, o clima será favorável à agricultura familiar na Região Central e na Serra. Vai fazer muito calor. Vejo um desastre na praia entre o outono e o inverno: um ciclone com ventos muito fortes mais para os lados de Santa Catarina. No Brasil, vai faltar água.

Mundo/EUA



/// Mãe Elaine: Donald Trump vem para renovar, mas não tem parlamento forte. É volúvel nas decisões, rico e exibicionista.

/// Pai Thomé: Vai acontecer muita coisa, as pessoas vão se desencontrar. Mas será um ano de resgate, de pagar o que se deve. Trump primeiro vai brincar e, depois, irão para cima dele.

/// Taróloga Gitama: Recebemos respingos do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Mas é imprevisível o que o Donald Trump (próximo presidente dos EUA) vai fazer.



Brasil



/// Mãe Elaine: Haverá desilusões em relação ao presidente Michel Temer. Haverá pressão sobre ele em função de atitudes tomadas 18 meses atrás, o que causará queda em sua popularidade. Três políticos cairão em 2017. Lula estará envolvido em grandes guerras. Tentará se esconder atrás de uma doença, mas será citado (em investigações) e tentará sair pela tangente.

/// Pai Thomé: Continua a confusão. Muita gente atrás dos políticos, cujos podres vão aparecer e o povo vai se revoltar. Em 2018, ai melhorar.

/// Ele (o presidente Michel Temer) vai conseguir alguns investimentos e vai conseguir estabilizar um pouco a economia. Não cai, o povo vai ter que esperar até a eleição de 2018 para ter novo presidente.

Rio Grande do Sul

/// Mãe Elaine: Nosso Estado não fez a lição de casa por oito anos e está fazendo agora. Até setembro, será um ano de preocupações para quem trabalha com venda de veículos. Muitos jovens terão crises emocionais, muita insatisfação por causa do consumismo.

/// Pai Thomé: Os prefeitos passarão a primeira metade do ano se queixando. Só melhora a situação em 2018. Será um ano para segurar o dinheiro, ano em que vai faltar dinheiro.

/// Taróloga Gitama: O governo vai receber investimentos antes do meio do ano, será bastante dinheiro. Embora o governo ainda parcele os salários mais dois ou três meses, depois disso, a coisa vai mudar. Até o fim do ano, o Estado do RS vai tirar o pé do barro. O sol, que é a carta máxima de força, aparece!

Porto Alegre

/// Mãe Elaine: A Capital vai se desiludir com as mudanças do novo governo. O prefeito eleito Nelson Marchezan enfrentará uma energia pesada. Terá que ter clareza. Haverá problema no transporte público e o novo prefeito baterá de frente com empresas de ônibus. Haverá confronto entre políticos e sindicatos.

/// Pai Thomé: Marchezan irá organizar as coisas, mas será difícil por falta de dinheiro. É uma cabeça nova. Se pensar, falar e sentir, organizará.

/// Taróloga Gitama: Ele (o prefeito eleito, Nelson Marchezan) é muito carismático, traz uma energia muito boa e vai tentar cumprir algumas coisas que ele prometeu com muita rapidez. Mas ele não pode ter arrogância, precisa ser humilde acima de tudo. Ele visitou todas as vilas (durante a campanha), mas tem que ver se ele captou o sofrimento daquelas pessoas mais humildes. É nelas que ele deve pensar primeiro.

Emprego



Foto: Arte DG / Arte DG

/// Mãe Elaine: Haverá pessoas mudando de emprego, mas está faltando qualificação. Depois de 23 de abril, deverá melhorar. Área marítima sofrerá neste ano e quem depende dos portuários também. Bares também passarão por sacrifício. Em Porto Alegre, as cooperativas vão levantar a cidade. O ramo da alimentação, especialmente para os empreendedores e quem apostar em franquias, terá sucesso. Também será um bom ano para diaristas.

/// Pai Thomé: Ainda vai ter muito desemprego, está todo mundo sem dinheiro. Tem que melhorar. As empresas estão com medo do que vai acontecer nos governos. Deve melhorar a partir do segundo semestre.

/// Taróloga Gitama: O empreendedorismo vai continuar em alta. A maioria vai ter que ser mais criativa. De repente, a pessoa que estudou vai ter que vender cachorro-quente na esquina. Ou um lazer pode virar dinheiro. Nesse começo de ano, está tudo trancado. Mas o caos vai passar até o fim do ano. A previsão de 2018 vai estar melhor para o país neste sentido.

Segurança



/// Mãe Elaine: Será um ano violento não apenas na Cruzeiro, Conceição. Virá gente de longe para o Estado. Quem trabalha em táxi, Uber, será vítima de atritos. As mulheres jovens devem cuidar-se, pois haverá sumiço de moças. Também haverá explosões em 2017. Os doutores da lei terão de ficar unidos, buscando ajuda dos fardados. Será preciso aumentar a segurança e a iluminação em parques.

/// Pai Thomé: Será um ano muito ruim. A juventude está perdida, não existe o respeito. O mundo da droga está aumentando. Quem anda na rua precisará cuidado, pois será um ano violento.

/// Taróloga Gitama: Vamos ficar frustrados porque não vamos ver mudanças para melhor. Não vejo melhorias.

Inter



/// Mãe Elaine: Será um ano difícil. Mas poderá sair se buscar reforços no Interior do RS. Terá de fazer sua caminhada, com energia, buscar novos dirigentes, conselheiros de quatro anos atrás. Também deverá mandar rezar uma missa para Santo Antônio, pedindo para evoluir. Terá um Gauchão complicado. Mas os colorados não vão abandonar o time.

/// Pai Thomé: Vai melhorar. Voltará para onde estava antes (Série A).

/// Taróloga Gitama: Se a gente afirma muito uma coisa, ela acaba acontecendo. Agora, o Inter vai ser campeão de tudo (da Série B também). Vão começar o ano bem, com muita alegria. Eles podem sair da Segunda Divisão graças a uma pessoa, provavelmente um técnico ou alguém da direção, que vai saber colocar novos valores na cabeça dos jogadores. Esta pessoa não é o D'Alessandro, embora ele tenha esta pretensão. No final do ano, vejo o time festejando.

Leia mais

IPTU de Porto Alegre: especialistas dizem se é melhor garantir o desconto à vista de 12% agora ou esperar o de 15% a partir de janeiro

Lojas já podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma e o prazo de pagamento

Serviço autônomo: a esperança de renda do trabalhador em 2017



Grêmio

/// Mãe Elaine: Terá uma crise com gente querendo mandar no técnico. Enfrentará problemas na terceira partida em diante e duas lesões de jogadores. Terá que ter cuidado com jogos no Interior. Problema difícil entre a torcida.

/// Pai Thomé: Se não mudar até o meio do ano, não conseguirá nada. Falta humildade e as pessoas estão desencontradas. Tem chance de ganhar um título.

/// Taróloga Gitama: Tem que manter a garra que sempre teve, o padrão antigo, e não tentar imitar grandes times. O Grêmio é a garra. Acredito que eles vão ganhar mais de um campeonato, mas não a Libertadores. Pode ser o Gauchão e o Brasileirão ou a Copa do Brasil de novo.

Chapecoense



/// Mãe Elaine: Conseguirá se reerguer. O que aconteceu com o time foi um chamado espiritual, espíritos felizes foram chamados. Os que ficaram passarão por uma nova etapa, a Chapecoense é um clube de luz. O ano será de luz para outro clube verde e branco, o Juventude, que tem o sonho de alcançar um título nacional.

/// Pai Thomé: Vai se reerguer porque as pessoas estão com pena e quando tem muita força positiva, empurra o time e coisas boas acontecem.

/// Taróloga Gitama: Vejo o time começando de novo com muita vontade, mas não vejo nenhum grande título. O que eu vejo é muito trabalho, muito esforço, muito amor e muita fé. Eles vão saber se soltar desta tragédia.



Famosos

Foto: Arte DG / Arte DG

/// Mãe Elaine: Haverá muito escândalo entre os famosos, especialmente duplas sertanejas. Gustavo Lima e Anitta serão perseguidos e precisam observar quem deixam entrar nos camarins. Zeca Pagodinho e Sílvio Santos deverão cuidar da saúde. Será um ano bom para as artes em geral, com shows de graça.

/// Pai Thomé: Os famosos crescem porque tem pessoas por trás. São seres humanos como os outros. Este ano será o tempo de pessoas simples se destacarem.

/// Taróloga Gitama: Vai surgir um cantor jovem que vai estourar mundialmente. Será uma grande voz, mas não é de nenhum programa musical. Sua música é para dançar, dentro de uma tradição brasileira.

Saúde



/// Mãe Elaine: Quem está na faixa dos 60 aos 66 anos precisa cuidar dos pulmões, cuidar o diabetes, o coração, precisa relaxar. Será, também, um ano de doenças da mente, mas será preciso cuidado com remédios para dormir.

/// Pai Thomé: Será um ano ruim para a saúde, problemas de respiração. Até a metade do ano, aparecerá uma doença no sangue, que atingirá muita gente.

/// Taróloga Gitama: O sol forte vai ser o principal problema. As pessoas têm que se conscientizar para não se expor tanto ao sol, se cuidar, usar protetor solar, umedecer bastante a pele.

Rapidinhas

/// As cores da decoração da mesa e do traje são branco, amarelo, dourado, prata.

/// Para a mesa, pode ser feita uma bandeja com canjica branca e merengue branco e outra bandeja de canjica amarela com quindim. Para completar a mesa, frutas (maçã verde, pêra, goiaba, araçá, pitanga, cereja, ou frutas da estação), manjar de coco com calda de ameixa, além dos doces, que podem ser consumidos.

Para o amor

/// As moças solteiras devem comer quindim. Colocar flor no cabelo, usar calça branca, usar perfume. As viúvas devem usar um leque. Será um bom ano para as mães solteiras casarem.

Banho para o amor

/// Folha de pitangueira, pétalas de rosa, cravos, canela, mel e perfume. Ferver, abafar e lavar do pescoço para baixo.

Sorte

/// Tome um bom banho e, depois, jogue no corpo uma jarra de água perfumada por flores ou gotas do seu perfume predileto na passagem do ano.



Leia mais notícias