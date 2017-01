"A cobrança é maior por ser filho", diz sertanejo que assumiu secretaria de Comunicação em Canoas

Músico na política 12/01/2017 | 21h52 Atualizada em

Nomeado secretário de comunicação pelo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), o publicitário e cantor Rodrigo Busato, conhecido no meio artístico como Rodrigo Ferrari, afirmou na noite desta quinta-feira que o fato de ser filho do prefeito aumenta sua responsabilidade.



— Estou feliz, mas a responsabilidade é muito maior por ser filho. E a cobrança também — afirma Rodrigo, 31 anos.



O cantor e agora secretário afirmou que diminuirá os custos da secretaria e cortará em 30% o número de cargos de confiança (CC). Questionado sobre o motivo de ter sido escolhido secretário, ele afirmou que está preparado e que trabalha na comunicação da campanha de Busato desde 2006.



— Meu projeto na secretaria é informar com profissionalismo as ações da prefeitura para a população — revelou.



Sobre o fato de ter de conciliar uma agenda de gravações, shows e ensaios, enquanto músico, e de secretário, ele afirmou que seu "comprometimento será de 100%:



— O Gilberto Gil é cantor e assumiu o Ministério da Cultura (entre 2003 e 2008) e o Frank Aguiar é cantor e foi deputado federal. Cumprindo com as obrigações, não vejo problema nenhum.



