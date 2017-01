Apostador de Porto Alegre leva mais de R$ 2 milhões na Quina /

Sorte 25/01/2017 | 14h10 Atualizada em

Uma aposta de Porto Alegre faturou sozinha o prêmio de R$ 2.002.882,15 do concurso nº 4.293 da Quina, realizado em Santarém, no Pará, nesta terça-feira. Na última sexta, outro sortudo da Capital gaúcha levou o prêmio de R$ 2,7 milhões.

A Caixa Econômica Federal ainda não informou o nome das lotéricas onde ocorreram as apostas nem se os ganhadores já retiraram os prêmios.

Confira os números sorteados nesta terça: 01 - 02 - 16 - 29 - 52

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que ocorrerá na noite desta quarta-feira, é de R$ 500 mil.

O prêmio da Timemania, no valor de R$ 17 milhões, saiu para uma aposta de Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo.



