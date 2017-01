Calendário do FGTS será divulgado nos próximos dias

Acerto de Contas 17/01/2017 | 11h49 Atualizada em

Leitores perguntam quando poderão sacar o FGTS, medida anunciada pelo governo federal para contas inativas até dezembro de 2015. Ainda não saiu o calendário que será divulgado pela Caixa Econômica Federal. Haverá o cronograma.



Deve sair nos próximos dias. Até porque a ideia é injetar esse dinheiro logo na economia. E serão bilhões de reais.



Especula-se que a possibilidade de saque comece já em fevereiro para pessoas com data de nascimento em janeiro e assim vá sucessivamente.



Você vai sacar esse dinheiro? Se está com contas atrasadas, pague antes e livre-se dos juros! Se for rotativo do cartão de crédito e cheque especial, então, nem cogite fazer outra coisa com o dinheiro.