Cavalo se "despede" do dono que morreu em acidente de moto e comove presentes em velório

Foto: Kyioshi Abreu / Arquivo Pessoal

A imagem de um cavalo com a cabeça escorada sobre o caixão de seu dono, morto em um acidente de motocicleta, comoveu a internet. Mas antes disso, o sentimento do animal, que relinchava e batia as patas, como se quisesse a volta do seu cuidador, chamou a atenção de todos os presentes no velório do vaqueiro Wagner Figueiredo de Lima, 34 anos.



A foto que ganhou as redes sociais é de Kyioshi Abreu, que trabalha para um portal de notícias da região de Cajazeiras, município da Paraíba, onde o corpo foi enterrado. Ele contou ao Diário Gaúcho que todos quem viram a cena ficaram emocionados e que até ele próprio chorou ao sentir a aflição do animal.

— O cavalo acompanhou todo o velório e foi até o cemitério junto com o pessoal. Foi muito emocionante ver aquilo — comentou.



Wagner morreu no domingo, em uma estrada no Rio Grande do Norte. De acordo com o portal G1, ele chegou a ser socorrido para um hospital de Mossoró, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

O irmão do vaqueiro, Wando de Lima, disse ao G1 que o cavalo estava com Wagner há oito anos. Agora, garantiu que vai cuidar do animal como forma de manter viva a memória do irmão:

— Esse cavalo era tudo para ele.

Foto: Kyioshi Abreu / Arquivo Pessoal