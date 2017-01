Centenas levam imagem de Navegantes para a igreja do Rosário, em Porto Alegre

Procissão 22/01/2017 | 20h28 Atualizada em

Centenas de devotos participaram da primeira procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, do Santuário no Bairro Navegantes até o Santuário Nossa Senhora do Rosário, conhecido como igreja do Rosário, no Centro de Porto Alegre, no início da noite deste domingo. Este é o primeiro ato da 142ª Festa de Navegantes da Capital, considerada uma das maiores celebrações religiosas do Estado.



A caminhada iniciou por volta das 19h, logo após a celebração da missa de despedida da santa, celebrada por Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar da Arquidiocese. O trajeto de 5,5 quilômetros, que passou pela avenidas Sertório, Presidente Roosevelt e Farrapos, seguiu pela Rua Voluntários da Pátria até a Vigário José Inácio. A imagem da Santa permanecerá na igreja do Rosário até 2 de fevereiro, quando acontece o retorno para o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes.



— Este ano temos como lema a A Humildade de Maria — explicou o padre José Antônio Heinzmann, reitor do Santuário e capelão da Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes.



A partir desta segunda-feira até 31 de janeiro, uma novena será celebrada por bispos e sacerdotes convidados sempre às 20h, no Santuário dos Navegantes.



Público prestigiou procissão Foto: Camila Domingues / Especial

Retorno

Em 2 de fevereiro, haverá missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário, às 7h, seguida da procissão de retorno para o Santuário dos Navegantes. Uma missa campal está prevista para 10h30min e será celebrada pelo Arcebispo Metropolitano Dom Jaime Splengler. Às 14h, 16h e 18h serão realizadas missas no Santuário, sendo a última, celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti, que fará Show em homenagem a Nossa Senhora.



A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes permanecerá no Largo dos Navegantes até 20h para veneração, orações e bênçãos da saúde. Os festejos populares também estão programados para acontecer na praça e nos salões da festa.