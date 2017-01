Como os leitores sorteados em promoção do DG vão aproveitar os R$ 10 mil em barra de ouro

Sorte grande 30/01/2017 | 17h22 Atualizada em

Eles receberam a ligação, mas pensaram que era trote. Só acreditaram quando viram os nomes no site. No dia seguinte, quando o Diário Gaúcho anunciou no jornal que Estanislau Peres da Silva, de Porto Alegre, Fernando Brongar Mambac, também da Capital, e Thaise Nogueira Fernandes, de Bagé, ganharam R$ 10 mil em barras de ouro cada um no sorteio do Junte & Ganhe Mais, já estavam comemorando.



No trabalho de Estanislau, os colegas seguravam o jornal e vibravam com a notícia. Aos 55 anos, o auxiliar de serviços gerais acostumou-se a ganhar prêmios em festas da firma, tanto que se define como "pé quente", e arrisca algumas dicas:



— Tu tem que estar na expectativa. Não na loucura do "isso é meu". Tem que estar tranquilo — ensina o vencedor.

Desconfiada de que o sorteio do Junte & Ganhe Mais não fosse verdade, a manicure Thaise Nogueira Fernandes, 38 anos, quase perdeu o prazo para cadastrar a raspadinha e passar a concorrer aos R$ 10 mil, tarefa feita após juntar os selos e trocar por um Kit Churrasco.

O dinheiro será dividido entre ela e o pai, leitor assíduo do Diário Gaúcho. O plano da manicure é manter sua parte no banco.



— Eu sou de guardar — diz.

Na data do sorteio, o auxiliar administrativo Fernando Brongar Mambac, 35 anos, avisou os colegas: se ganhasse, sairia com um "correntão" de ouro pendurado no pescoço. Já vencedor, decidiu que o melhor será manter o valor guardado, para só mais tarde escolher o destino do dinheiro.

Apesar de ter contado vantagem na data do sorteio, Fernando não pensou que o prêmio fosse verdade, e riu no telefone quando o Diário Gaúcho deu a notícia.



— Fiquei meio incrédulo — reconhece.

Se Fernando e Thaise planejam guardar o prêmio, Estanislau faz cálculos menos precisos. Diz que vai, sim, guardar uma parte do dinheiro; com a outra, vai ajudar a família. O que sobrar vai investir em móveis para a casa e em roupas para ele mesmo.



— Poxa, é dinheiro — comemora.

No fim de 2016, três leitores ganharam R$ 20 mil, cada um, em compras nas lojas taQi. Os sortudos foram Oly de Oliveira Carvalho, 67 anos, Carlos Ernani Ranheiri, 54 anos, e Silvana Kafski, 32 anos.

Em 2015, o Junte & Ganhe Mais sorteou uma casa de três dormitórios em um condomínio da Zona Sul da Capital. A vencedora foi a auxiliar de serviços gerais Sandra Jardim Massena.



