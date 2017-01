Confira os mitos e verdades sobre o gasto com combustíveis

Atenção, motoristas! 17/01/2017 | 11h26 Atualizada em

Alertas do engenheiro mecânico Anderson Antunes de Paulo sobre atitudes que os motoristas acreditam que gastam menos combustível:



Mito 1: andar com o carro em ponto morto.



A injeção eletrônica do veículo envia ainda mais combustível quando ele está em marcha lenta, que é a baixa rotação com pé fora do acelerador. Faz isso para evitar que o motor apague.



Mito 2: rodar com o carro em ponto morto e ainda ficar freando.



Além de também consumir mais combustível, gasta pastilhas e discos. O correto é usar o chamado freio motor, reduzindo as marchas uma a uma e, se necessário, usar o freio motor. Mas só até a segunda marcha. Depois, pé no freio. Não se coloca na primeira marcha com o carro em movimento. Assim, a injeção eletrônica entende que você quer parar e não envia combustível ao motor.



Mito 3: esticar as marchas.



Trocar marchas só com o chamado ¿giro alto¿ do motor é uma prática que deve ficar só nas pistas de corrida. Na rua, para economizar, troque as marchas quando o painel mostrar entre 2.000 e 2.500 RPMs, no máximo! No começo, pode sentir-se uma tartaruga. Mas logo alcança os outros carros e ainda economiza 20% do combustível.



Mito 4: acelerar o carro antes de desligar.



Os carros com injeção eletrônica não precisam mais as ¿aceleradinhas¿ antes de ligar e apagar. Isso só aumenta o consumo e ainda deixa combustível sem queimar, o que acumula sujeiras no motor. Portanto, ajude o planeta e o seu bolso!