Dez dicas de economia e sustentabilidade para pequenos negócios

Acerto de Contas 03/01/2017 | 08h02 Atualizada em

A pedido da coluna, o diretor da Fazenda Quinta da Estância, Rafael Goelzer, listou dicas práticas:

1. Ter produtores locais como fornecedores. Transporte e métodos de cultivo de baixo impacto ambiental. Por exemplo: restaurantes e padarias.



2. Pedir que fornecedores realizem cursos grátis com funcionários. Por exemplo: salões de beleza.



3. Pedir que instituições financeiras façam palestras sobre educação financeira para os trabalhadores.



4. Vender artigos de artesanato de um clube de mães ou cooperativa de artesãs ou agricultoras. Permite a independência econômica das mulheres.



5. Usar sistema de captação de água da chuva como cisternas para regar plantas e até mesmo para limpar o chão de uma oficina mecânica, por exemplo. Economia para o planeta e para o empreendedor.



6. Criar um Plano de Participação nos Resultados, que serve como incentivo financeiro para redução no consumo de água e energia. Use por base as contas de anos anteriores e estabeleça metas.



7. Incentiva deslocamento com bicicleta ou a pé para pequenas distâncias.



8. Substituir luzes de grande consumo pelas lâmpadas de led.



9. Doar o resíduo orgânico para agricultores usarem em composteiras e minhocário. Até pedir em troca hortaliças, quem sabe?



10. Usar alimentos da estação. Evita o transporte por longas distâncias e armazenamento com perdas.



