Dez dicas do que não fazer no currículo e na entrevista de emprego

Acerto de Contas 10/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Em época de dificuldades para voltar ao mercado de trabalho, a coluna encomendou dicas para a consultora de carreira Vera Lorenzo. Confira:



10 coisas que não se pode fazer no currículo



1. Mentir.

2. Usar ¿eu¿ ou ¿meu¿.

3. Enfatizar habilidades e atividades que não deseja fazer no futuro.

4. Listar referências.

5. Usar palavras em caixa alta.

6. Deixar de mencionar os locais de trabalho.

7. Escrever mais de duas páginas.

8. Supervalorizar o passe.

9. Mencionar mais de três pontos importantes a cada posição.

10. Enviar o currículo sem revisar a gramática e ortografia.



10 coisas que não se pode fazer na entrevista



1. Falar mal de seu antigo empregador ou ex-colegas.

2. Fazer piadas.

3. Responder só com ¿sim¿ ou ¿não¿.

4. Falar demais.

5. Deixar a ansiedade tomar conta.

6. Dar ares de ¿sabe tudo¿.

7. Demonstrar preferência por algum entrevistador.

8. Dar a impressão de que pode aceitar e largar o emprego.

9. Verificar o celular.

10. Deixar o celular ligado!