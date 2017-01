Expresso DG chega neste sábado a Mariluz

Verãozão 13/01/2017 | 08h09 Atualizada em

O Expresso DG está de volta para agitar o litoral gaúcho. A primeira parada do Expresso DG será à beira-mar de Mariluz, nestes sábado e domingo, em frente à Avenida Mariluz, das 9h às 18h.

O evento itinerante oferece uma série de atividades e distribui brindes aos veranistas. É uma realização do Diário Gaúcho em parceria com o Asun Supermercado.



Quem passar pela estrutura montada na praia poderá curtir, gratuitamente, aulas de ginástica, quadras de esporte, quick massagem, recreação para a gurizada, empréstimo de cadeiras, guarda-sóis e frescobol, além de distribuição de jornais e brindes.



Para completar a diversão, o Expresso DG terá um palco montado para apresentação de pocket shows e DJs que irão embalar o evento. Neste final de semana, as atrações musicais são Cabral DJ e Pagode Divino.



Fique ligado: a segunda parada do Expresso será em Quintão, próximo à Avenida dos Bancários, no último final de semana do mês, dias 28 e 29, no mesmo horário.



