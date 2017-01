Filho de Eike Batista posta foto com mensagem de apoio ao pai

Solidariedade 30/01/2017 | 21h52 Atualizada em

Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você pai. #ForçaEikeEstamosComVoce¿¿ Uma foto publicada por Olin Batista (@olinbatista) em Jan 30, 2017 às 6:31 PST

O filho mais novo do empresário Eike Batista, Olin Batista, usou seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, para manifestar sua solidariedade ao pai. "Estamos com você, pai", disse o jovem, de 21 anos, que afirmou estar "na hora de passar as coisas a limpo".

Nos comentários, houve usuários manifestando apoio e outros atacando Olin e o pai.

Leia mais

Prisão de Eike Batista vira piada nas redes sociais

Advogado de Eike Batista nega acordo para que empresário se entregue

Da sétima maior fortuna do mundo à "classe média": quem é Eike Batista



"Gente, respeitem a dor alheia. Vir aqui para falar mal do pai do garoto... Vão procurar o que fazer", defendeu uma seguidora.

Outro se incomodou com a publicação do filho do empresário. "Enquanto vocês comiam e dormiam bem a beça, pais de família estavam tentando encontrar soluções para levarem um arroz e feijão pra casa. E agora você vem com essa?", disse.



Prisão

Eike foi preso pela Polícia Federal na manhã desta segunda, após desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro (RJ). Agora, ele está na penitenciária Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9.

O empresário é alvo da Operação Eficiência, suspeito de ter pago US$ 16,5 milhões em propinas a Sergio Cabral (PMDB), ex-governador do Rio de Janeiro. Os investigadores apontam o envolvimento de Eike e Cabral em lavagem de US$ 100 milhões no exterior.

Leia mais notícias