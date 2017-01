Final de semana para aproveitar as atraÃ§Ãµes do Expresso DG em Mariluz

Verão 15/01/2017 | 16h46 Atualizada em

Quem passou pelas areias de Mariluz, no Litoral Norte, neste final de semana pode aproveitar as atrações da primeira edição do Expresso DG deste ano. Nos dois dias, o espaço do evento reuniu aulas de ginástica, alongamento, empréstimo de cadeira, guarda-sol e bolas de vôlei, futebol e frescobol.



No sábado, o Cabral DJ e Pagode Divino agitaram o público jovem em apresentações durante à tarde. O futebol de sabão inflável fez a alegria da criançada, enquanto a quadra de vôlei foi a mais disputada pelas famílias.

Foto: Paula Martins / Divulgação



Moradora de Sapucaia do Sul, a líder de produção Daniele Selau, 28 anos, passou o final de semana com a família em Imbé e ontem foi conhecer Mariluz. Com a filha Sofia, onze meses e o marido, Rodrigo Ramos, 28 anos, e os pais Marisalba, 48 anos e Jair, 50, aproveitou o domingo de sol intenso e pouco vento na areia.



— Viemos conhecer esta parte da praia e encontramos o evento por acaso. Está muito bom porque não trouxemos guarda-sol e conseguimos emprestado. Coloquei minha filha no pula-pula, minha mãe está fazendo massagem, estamos gostando muito e o dia está lindo — comemora ela.

Foto: Paula Martins / Divulgação

Brindes



Para quem teve apenas dois dias de praia para curtir, o evento a ajudou a aproveitar ainda mais o descanso à beira mar. Além das atividades, houve distribuição de brindes do Asun Supermercado, patrocinador do evento, e de edições de final de semana do Diário Gaúcho, além de viseiras com a marca do DG. No espaço DG, também foram oferecidas massagens relaxantes.



E fique atento: a segunda parada do Expresso DG será em Quintão, próximo da Avenida dos Bancários, no último final de semana do mês, dias 28 e 29, no mesmo horário.