Giane Guerra: "Não comemore a alta da inflação"

– Nosso dissídio ficou muito baixo porque a inflação ficou em torno de 6%. No outro ano, tínhamos ganhado aumento do salário de 10%.



Conclusões assim têm sido frequentes e quem alerta para o absurdo deste pensamento é o economista Celson Plácido, que ouviu essa exclamação durante conversa de dois jovens.



Pessoal, inflação alta não é boa. Acaba com uma economia e corrói principalmente o poder de compra das famílias de renda mais baixa, que não conseguem proteger o dinheiro do aumento desenfreado de preços. Inflação alta eleva custos de empresas, deixa tudo mais caro e provoca aumento de juros, algo que tanto estamos tentando combater.



Quando o reajuste anual está repondo a inflação, como no exemplo da conversa no início do texto, indica que o salário perdeu aquele poder de compra ao longo do último ano. O que ele comprava antes, não compra mais. Preços subiram.



É, portanto, ilusão achar que a reposição da inflação é um "aumento salarial". Ao contrário, tente sempre economizar, fazendo com que a inflação da sua casa seja menor do que a média calculada pelos institutos de pesquisa. É o que chamamos de "inflação pessoal".