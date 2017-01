Jornalista chora ao noticiar morte de criança no Rio e emociona o público

Emoção ao vivo 24/01/2017 | 08h39 Atualizada em

Algumas notícias são tão chocantes que é difícil até mesmo para os jornalistas manterem a emoção sob controle. Afinal, além de profissionais, são seres humanos, mães, pais, filhos, sensíveis aos dramas de outras pessoas.



A recente notícia de que uma menina de apenas dois anos morreu vítima de bala perdida, no Rio de Janeiro, comoveu o Brasil inteiro. No telejornal RJTV, exibido ontem à noite, a entrevista com a mãe da pequena Sofia Braga tocou profundamente a apresentadora Renata Capucci.



Após a reportagem, a câmera do estúdio mostrou Renata muito emocionada e com a voz embargada pelas lágrimas.



— Desculpa, é muito difícil falar depois de ouvir isso — lamentou a jornalista.



Nas redes sociais, o público ficou comovido com a emoção da apresentadora.



Renata Capucci emocionada com notícia trágica sobre a violência no Rio. Representa a todos nós. #RJTV pic.twitter.com/kcoXuYnHW9 — Lucas Rocha (@lucaslipe) January 23, 2017

Renata Capucci: Mãe, mulher e jornalista. Preocupada com o próximo e gente como a gente!. Sensível e ser humana como todos nós. #RJTV — Marcos Santos (@marcosflaa) January 23, 2017

A Renata Capucci é a melhor apresentadora do #RJTV. Não é um robô que só lê notícia, ela passa tudo o que sente. Isso é raro. — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 23, 2017

Não teria tamanha força em continuar com o jornal que só noticia tristeza. De onde ela @renatacapucci tira força p continuar msm embargada? — JoiceLeal (@JoynhaLeal) January 23, 2017

No Twitter, Renata Capucci também se manifestou sobre o momento emocionante:



23 anos de carreira, 21 de Globo, não nos preparam pra ouvir o depoimento cheio de dor de uma mãe que perdeu a filhinha querida. — Renata Capucci (@renata_capucci) January 23, 2017

Sofia Braga, de apenas dois anos, brincava em uma lanchonete na Zona Norte do Rio, quando foi atingida por um tiro na cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital.