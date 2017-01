Livre da quimioterapia, menina do "Careca TV" dá os primeiros passos sozinha 

Recuperação 30/01/2017 | 11h39 Atualizada em

Dias depois de informar que recebeu alta das sessões de quimioterapia, a youtuber Lorena Reginato, do Careca TV, anunciou aos fãs outra conquista: com auxílio do andador, conseguiu dar os primeiros passos sozinha.



O comunicado foi feito no Facebook, onde Lorena publicou fotos e fez uma transmissão ao vivo comentando a superação. Em uma das imagens em que aparece apoiando-se no andador, sua mãe, Fiorella Reginato, está com as mãos para o alto, mostrando que a filha se movimenta mesmo sozinha.

Em um vídeo divulgado momentos depois das fotos, Lorena falou sobre a sensação de estar curada do câncer, de voltar a andar e de começar a estudar em uma nova escola.

— Esse ano tá sendo maravilhoso. O começo do ano já foi uma beleza. Hoje eu consegui dar uns passinhos no andador. Né, mãe? Eu consegui dar uns passinhos sozinha. Tô curada. O canal tá ganhando vários inscritos. Vou começar numa escola nova. Eu tô muito feliz. Meu olho tá enchendo de lágrimas, eu tô muito feliz. Muito obrigada a todos vocês, vocês foram muito importantes. Vou acabar essa live porque se não vou chorar mais ainda — disse a menina.

Em 2015, Lorena foi diagnosticada com um tumor no cérebro que comprometia sua fala e seus movimentos. Durante esse tempo, se locomoveu com a ajuda de uma cadeira de rodas. Em 2016, criou um canal no Youtube para relatar o cotidiano de uma pessoa com câncer. O canal conta hoje com 1, 708 milhão de seguidores.

