Magali Moraes conta o que vai fazer quando ganhar a Mega-Sena

06/01/2017 | 10h01

Enquanto escrevo essa coluna, nem sinal do sortudo que apostou em Fazenda Vilanova, no Vale do Taquari, e é um dos ganhadores da Mega da Virada. Ele deve estar numa mistura de pavor e felicidade, com medo até da própria sombra. Imagina o que vai ter de gente tentando dar uma beliscadinha nessa grana. De uma hora pra outra, amigos vão surgir que nem formiga em doce. Trinta e seis milhões!! Não deve ser fácil virar milionário.



Já pensei em tudo! Quando eu ganhar a Mega-Sena, a primeira coisa que vou fazer é caprichar no disfarce pra buscar o prêmio. Já vi tanto filme de suspense. Vou escolher uma peruca, óculos escuros, inventar um sotaque, uma identidade secreta e burlar todos os repórteres que estiverem plantados na frente da lotérica. Talvez eu chegue de helicóptero (pago com cheque caução) com direito a chuva de pétalas, ostentando geral. Nesse caso, o recado será claro: vou gastar tudinho, não sobrará nada pra ninguém.



Quem quer dinheiro?



Eu não faria isso. Provavelmente metade da bolada será aplicada pra não precisar trabalhar o resto da vida. A outra metade, vou usar pra ajudar a família e entidades carentes. Aiaiai. E se for época de liquidação nos shoppings? Posso surtar de emoção e torrar um dinheiro indecente. E se eu quiser bancar o Silvio Santos e sair pela rua perguntando quem quer dinheiro? Máoooiii!! Eu poderia comprar o SBT (será que a grana vai ser suficiente?) só pra sentar numa cadeira ao lado dele.



Esse dinheiro já está me dando dor de cabeça e ainda nem caiu na minha conta (que tá negativa, óbvio). Achei que estava preparada pra enriquecer facilmente. Melhor ir pesquisando as entidades pra ajudar. Alô, parentada e amigos! Vocês podem participar desse sonho enviando argumentos convincentes que justifiquem por que são merecedores de uma ajudinha básica. Sem compromisso, claro. Peraí! Faltou algo! Preciso o quanto antes começar a apostar na Mega-Sena.