Magali Moraes ensina como saber o lugar das coisas

20/01/2017

Você reparou como tem gente que banca o turista dentro da própria casa? Por definição, turista é alguém de passagem. Não sabe onde comer, dormir e ir, já que está conhecendo tudo pela primeira vez. Mas e quando acontece com quem mora no lar doce lar há anos e não aprende onde pegar talher pra comer, lençol pra dormir e não faz a menor ideia de que direção ir em busca de pasta de dentes nova?



Por isso, a coluna de hoje tá virada numa CVColuna. Fiz esse roteiro sob medida pra ajudar a turistada a conhecer atrações imperdíveis como a prateleira dos produtos de higiene e limpeza! São pacotes com saídas diárias pra todo mundo descobrir o pacote do papel higiênico, o xampu, a vassoura e o balde, com passeio até o registro da água. Eu serei a guia! Embarque comigo nesse ônibus imaginário de dois andares e tire fotos à vontade (facilita pra memorizar).



Aberta à visitação



A primeira parada da CVColuna é pra conhecer um famoso monumento: a máquina de lavar roupa!! Civilizações antigas passavam muito trabalho sem ela. Mas a história mostra que meias sujas não entram ali sozinhas. E cuecas recém lavadas não se penduram automaticamente no varal. O próximo destino guarda verdadeiros tesouros, os panos de chão. Siga esse rumo ao derrubar a jarra inteira de suco. Tem um ditado que diz "Em Roma, faça como os romanos". Pois eu digo pra fazer como a dona da casa. Pegue um pano e limpe tudo. Rápido!!



Um minutinho de sua atenção para apreciar a Gruta dos Milagres. Mais conhecida como farmacinha de remédios! Milagre é morar anos nesse endereço e não saber onde achar um band-aid. Que excursão ótima pra filhos e maridos, né? Mulheres que ficam turistando atrás de martelo, prego e fita isolante, a última parada é pra vocês. A caixa de ferramentas! Sempre aberta à visitação. Para um city tour pela geladeira da casa, com visita guiada aos subterrâneos do gavetão das verduras, é só agendar.