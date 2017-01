Magali Moraes escreve sobre janeiro: os que vão e os que voltam

Coluna da Maga 04/01/2017 | 10h00 Atualizada em

Aos poucos, a rotina vai se infiltrando em janeiro e ocupando nossos dias. Tudo de novo? Sim!! Trabalho, contas a pagar, geladeira que não enche sozinha, aquela consulta médica pra marcar, a sandália pra levar no sapateiro, a obra que falta coragem ou dinheiro pra fazer, dieta pra (re)começar, sacola com roupas pra doar que segue guardada no armário, ventilador de teto que range e precisa arrumar. Tudo que ficou pendurado em 2016 agora pede uma atitude. Resolver ou não resolver, eis a questão. Com esse calorão é complicado decidir algo! Até o sabor do sorvete fica difícil escolher.



Quando o ano começa de fato? Na volta das férias? Verão é época de movimentos migratórios (e caronas) constantes pro litoral. Tem sempre alguém indo ou voltando. Tem os que vão e ficam lá. Os que vão e voltam a cada final de semana. Os que não vão, mas adoram que todo mundo vá porque a cidade fica vazia. Falando nisso, que delícia menos trânsito em Porto Alegre!! Tudo parece pertinho. Ao mesmo tempo, atenção redobrada nas ruas. Infelizmente a bandidagem não dá folga.



Recarregar as energias



Tirei uma semana entre Natal e Ano-Novo, voltei e daqui a pouco saio de novo pra parte 2 das férias. Ou seja, minha cabeça não sabe se foca no trabalho ou na contagem regressiva. Mesmo assim, já resolvi coisas importantes. Vou tomar menos sol e mais vinho gelado. Vou fugir das farinhas, dos chatos e dos problemas que podem esperar. O resto, decido no meio do caminho.



Como vai ser o teu janeiro? Trabalhando sem parar? Estudando pro vestibular? Correndo atrás de um sonho? Mudando de casa? Resolvendo pendências do ano passado? Curtindo férias? Tomara que sobre algum tempinho pra recarregar as energias. Um chimas no parque, dormir até mais tarde, visitar a família, ver o mar e os amigos. Para quem vai, quem volta e quem fica, o importante é aproveitar bem esses 31 dias. Sempre de coração levinho, tá?