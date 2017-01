Magali Moraes escreve sobre o maldito salto alto

Coluna da Maga 23/01/2017 | 05h06 Atualizada em

Li em algum lugar que a gente não deve tomar decisões sérias no período entre Natal e Ano-Novo. Dizem que é arriscado pela emoção no ar. Agora que janeiro se aproxima do fim, tá liberado. Então lá vai! Decidi em 2017 fugir do salto alto como o diabo da cruz. Pra uma baixinha como eu, essa é uma decisão ousada. Sei que ainda tenho muito chão pela frente ao longo do ano, mas quero manter a palavra. Por isso, reservei na agenda cinco exceções pra usar salto. Apenas cinco momentos de sofrência em prol da elegância. E pra merecer o sacrifício, tem que ser festa das boas.

Deixa eu explicar. Já usei salto alto demais. Da manhã à noite, sabe assim? Sinceramente, não sei como eu aguentava. Lembro a diferença que fez quando passei a deixar no carro uma rasteirinha. Era a salvação trocar o pisante antes de enfrentar o supermercado na saída do trabalho. Claro que é legal ver o mundo um pouquinho de cima. A gente se sente poderosa de salto alto. Mas pensa comigo, pra que se enganar? E se torturar? Leva um tempo pra perceber esse tipo de coisa. Dá pra ser uma grande mulher até de pés descalços.

Havaianas

Quando eu abro o armário e vejo aqueles saltos enormes, fico tonta só de olhar. Ali tem escarpim que parece um prédio de vinte andares! E eu lá em cima, me equilibrando?!? Desnecessário. Improvável. Tem outras formas de ser elegante sem esmigalhar os dedos num bico fino e massacrar a batata da perna. Roupa bonita ajuda, com certeza. Atitudes lindas, mais ainda. Isso veste tão bem que deveria ser uniforme.

Então tá combinado. Em cinco (no máximo 5) momentos do ano, vou encarar salto. Casamentos e solenidades. Tentarei sorrir como se estivesse de Havaianas. Nunca fui uma pessoa festeira, cinco é um número razoável em 365 dias. Essa decisão não é só pelo conforto. É sobre se sentir bem na própria pele. Luxo é a gente se dar conta que mudou e abrir mão do que não faz mais sentido.