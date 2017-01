Magali Moraes fala das guerras de bexiguinha no verão

Coluna da Maga 09/01/2017 | 10h00 Atualizada em

A coluna de hoje é pra você que tem criança em casa. Pode ser filho, neto, irmão, sobrinho, primo, afilhado. O que não pode é deixar essa pessoinha crescer sem participar de uma guerra de bexiguinha. Dar uma pesquisada no Google pra ver como é não é a mesma coisa. Tem que sentir na mão o peso de uma bexiga cheia de água, prestes a ser arremessada. E tem que ser atingido por várias delas pra entender essa grande experiência de verão. Que seja no pátio, na calçada, na garagem, na pracinha da esquina. Vamos lá!!



Vocês vão precisar de um pacote de bexiguinhas coloridas, uma torneira aberta, um balde pra acomodar a munição e boa pontaria!Guarde o celular ou ele será o primeiro a tomar chumbo grosso. Essa brincadeira é analógica, ok? E não pode reclamar que molhou roupa e cabelo. Ou que escorregou no chão molhado. Aliás, qualquer momento de distração é perfeito pra escolher a bexiguinha maior de todas e jogar no moscão. Quando o balde esvaziar, grite "Trégua!!". É a hora de encher mais bexiguinhas. Depois que a bagunça terminar, quem brincou cata os milhares de pedacinhos de borracha espalhados.



Leia outras colunas da Maga



Atire a primeira bexiga



Eu consigo ouvir daqui as risadas de vocês!! Ouço também o barulho das bexiguinhas estourando. Já fiz muitas guerras assim com meus irmãos e primos. A gente ria até doer a barriga!! Décadas depois, a mesma casa do Imbé virou campo de batalha pra atirar bexiguinhas nos meus próprios filhos. Saudade! Tomara que eles lembrem disso.Antes que alguma criança pergunte se pode usar arminha d'água, explique que o único equipamento permitido é (adivinhe) bexiguinha. E a água também alcança longe, é só ter braço forte. Sinceramente, não sei se você vai conseguir convencer a gurizada a dar um tempo nos jogos eletrônicos pra descobrir essa maravilha. Por isso, recomendo uma atitude drástica: atire a primeira bexiga!! Você, eu garanto que vai se divertir.