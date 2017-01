Mascote do movimento que quer separar o Sul do país vira piada nas redes sociais

Sulito 17/01/2017 | 14h09 Atualizada em

Um mapa da região Sul do Brasil com cabeça, braços, pernas e um boné do movimento "O Sul é o Meu País" virou piada nas redes sociais por ser o mascote do grupo que sonha em separar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do resto do Brasil. Apesar de não-oficial, o "Sulito", como foi chamado, foi criado por integrantes da comissão de Porto Alegre e Região Metropolitana para divulgar a próxima consulta popular, que será realizada em outubro.

Segundo Nana Freitas, integrante do movimento que participou da criação do desenho, não há qualquer significado por trás do fato de a cabeça do mascote ser o Paraná e o Rio Grande do Sul ser as pernas, por exemplo.



— Foi colocado pés e braços e o boné que usamos na consulta popular. Ninguém aqui é publicitário. A gente usa programas amadores para criar os conteúdos — disse Nana.



Foto: Reprodução / Facebook

Após ser divulgado na conta do Facebook da 23ª Microrregião de Porto Alegre e Região Metropolitana, o "Sulito" foi compartilhado e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. Um dos memes criados para criticar a proposta mostra o "Sulito" unindo-se a movimentos separatistas de outros estados e criando um país com rosto de monstro.



Os rangers Nortito, Nordestito, Centro-Oestito, Sudestito e o Sulito se juntam pra formar o Brasilzord pic.twitter.com/VkYk91JmDG ¿ Melconha (@JuninhoClemente) 16 de janeiro de 2017

Segundo a secretária geral do "O Sul é o Meu País", Anidria Rocha, de São Jerônimo, a repercussão do desenho despertou a possibilidade de o movimento lançar um concurso para definir um mascote oficial. Para Anidria, as críticas que o "Sulito" recebeu são positivas, mesmo à custa de risadas.

— É aquele ditado: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O pessoal dá risada, faz chacota, mas isso é bom. O movimento está sendo visto pelas pessoas.

De acordo com Anidria, cerca de 25 mil voluntários já se cadastraram para trabalhar na próxima consulta popular. Em urnas espalhadas por cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as pessoas terão a oportunidade de dizer se são contra ou a favor de separar a região Sul do resto do Brasil e fundar um novo país.

No ano passado, de acordo com dados divulgados pelo movimento, cerca de 616 mil participaram da consulta, sendo que 95% teriam dito "sim" à proposta.

Confira outros memes:

Se o Sulito usasse calças, ele seria assim ou assim? pic.twitter.com/cWjWbN2bpD ¿ Thiago Schwartz (@perereco) 16 de janeiro de 2017

lembrando sempre que sulito é apenas mais um na vasta linhagem de grandes mascotes brasileiros pic.twitter.com/XvQT1s3ImH ¿ João Luis Jr. (@joaoluisjr) 16 de janeiro de 2017

Onde fica o pênis do Sulito?



1) Uruguaiana

2) Pelotas pic.twitter.com/6Ta0EmzIS3 ¿ Thiago Schwartz (@perereco) 16 de janeiro de 2017

