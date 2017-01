Novidade pode liberar crédito para um milhão de gaúchos

Acerto de Contas 10/01/2017 | 09h05 Atualizada em

Lembra do cadastro positivo? É um cadastro com o histórico de bons pagamentos dos consumidores. Foi criado em 2013 com o objetivo de reduzir o juro de empréstimos e compras parceladas para quem não costuma atrasar as contas. Só que não decolou.



O Banco Central quer agora que a adesão seja automática, ou seja, todo brasileiro com um CPF entraria para o cadastro positivo. Teria que pedir para sair. Isso ocorrendo, 1 milhão de gaúchos entrariam para o mercado de crédito.



A estimativa é da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV). Ou seja, teriam aumento enorme no potencial de consumo. Dinheiro que seria gasto em eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis e imóveis populares.Mas isso não aumentaria inflação, endividamento e inadimplência?



O risco é mínimo, diz o presidente da AGV. Vilson Noer aposta na conscientização dos consumidores. Mas a adesão automática já gera polêmica. O Ministério Público Federal divulgou uma nota pública dizendo que viola o direito à privacidade e de proteção de dados pessoais nas relações de consumo.