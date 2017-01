O que você precisa saber para curtir os ensaios das escolas da Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre

Calendário da folia 21/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Com a definição de um Carnaval mais enxuto em Porto Alegre, reservando somente um dia - 25 de março - para o desfile no Complexo Cultural do Porto Seco das escolas da Série Ouro da folia, os ensaios das agremiações que movimentam o verão de Porto Alegre e da Região Metropolitana ganham ainda mais importância para quem adora o agito das escolas de samba.

Reunindo centenas de pessoas em cada evento, a preparação das agremiações do nosso Carnaval acaba sendo uma chance não só para os fãs tradicionais de samba ensaiarem o enredo da sua escola do coração, mas também para quem não é do mundo do samba e quer curtir aquela alegria toda.As quadras são um universo fascinante, de alegria, samba de qualidade, frequentadas por gente de todas as classes.



O Diário Gaúcho esteve em duas das mais tradicionais da Capital, a Imperadores do Samba e a Bambas da Orgia, para mostrar este mundo fascinante. Campeã do Carnaval de Porto Alegre na última edição, em 2016, a quadra da Imperatriz Dona Leopoldina não foi visitada pela reportagem porque ainda não deu início aos ensaios - começam só no dia 1º de fevereiro. Veja também uma agenda completa dos ensaios das escolas da Série Ouro, para que você não perca nada.



Vermelho e branco homenageia Frida Kahlo



Na Imperadores, mulherada dá show Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Na quadra da Imperadores do Samba, na Avenida Padre Cacique, nas quartas-feiras, o samba rola solto, à espera do grande dia dos desfiles. Além de aproveitar para conhecer ou afinar o samba-enredo da escola, o ensaio é uma grande opção para os fãs de Carnaval que não conseguem ir ao Complexo Cultural do Porto Seco.



Atrativos não faltam: cerveja gelada e em conta (R$ 7), bons petiscos, ingresso acessível (R$ 10) e um samba de alta qualidade. Lá, na chamada Quarta Nobre, a banda da escola, os destaques e, principalmente, o primeiro-casal de mestre-sala e porta-bandeira, César Augusto e Natiele, mostra um panorama completamente diferente para quem não está acostumado ao ritmo da folia.



O ensaio começa por volta das 21h e reúne cerca de 800 pessoas - esse número só cresce conforme vai chegando o dia do grande desfile da Vermelho e Branco, como a escola é conhecida. Em geral, passa das 2h da madrugada.Ali, o povo da escola canta todo o samba-enredo, batizado de Sou Resistência e Não Me Kahlo Frida: Sou México em Flores, Cores, Amores, Diva entre Imperadores, que homenageia a pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954).



Clima familiar



Elisa e Alexia: Imperadores desde sempre Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

No começo do ensaio, o puxador da escola, o experiente Vinícius Machado, nome conhecido no meio do samba na Capital, começa a aquecer a voz, relembrando outros temas de carnaval da Vermelho e Branco. Porém, quando começa a puxar o atual samba, a quadra vai à loucura.



Nos fundos, perto do bar, uma das mais empolgadas é Elisa Santos, 40 anos, e a neta Alexia, três aninhos.



— Ela nasceu aqui na quadra. Claro que a gente sempre vai aos desfiles, mas o ensaio é nosso Carnaval. Tem clima de festa familiar. Venho todas as quartas-feiras — comenta Elisa, morador do Bairro Belém Velho, na Zona Sul da Capital, enquanto samba com a neta no colo.



Chama acesa



Em outra ponta da quadra, a reportagem depara com uma cena comum em ensaios: o passista dos Bambas da Orgia e professor de dança Carlos Henrique da Luz, 24 anos, morador da Lomba do Pinheiro, dança animadamente as canções da afinada banda da Imperadores. Acompanhado dos amigos Salmo Silva e Gabriela Carvalho, ele não perde uma música e até arrisca rápidas coreografias.



— Frequento a Imperadores desde sempre. A família é da Vermelho e Branco, mas acabei indo para o Bambas por questões profissionais — comentou.



Não perca o ensaio!



— Onde: quadra da Imperadores do Samba, na Avenida Padre Cacique, 1.567, Zona Sul da Capital

— Quando: quartas (ensaio geral), a partir das 21h, e sábado (ensaio técnico), a partir das 19h

— Quanto: ingressos a R$ 10 (quarta) e entrada franca (sábado)/// Estacionamento: ao lado da quadra, a R$ 10

— Preços praticados na copa: R$ 3 (água), R$ 4 (refrigerante), R$ 7 (cerveja latão), R$ 5 (batata frita), R$ 8 (cachorro-quente) e R$ 5 (pastel).



No Bambas, clima descontraído



No Bambas, beleza e sincronia com os passistas Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Na quadra dos Bambas da Orgia, no Bairro Floresta, na Capital, a preparação para o Carnaval acontece às quintas-feiras. Na turma azulada, o enredo para 2017 é Num Piscar de Olhos Tudo Pode Acontecer, sob o comando do puxador, Fábio Ananias. Com um público que fica entre 500 e 600 pessoas, os fãs do Bambas cantam a plenos pulmões o enredo da escola, em um ensaio que vai até perto da meia-noite.



Fabiana e Evandro: coreografias perfeitas Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Experiência Como em qualquer ensaio ou desfile, uma das grandes atrações é o casal de mestre-sala e porta-bandeira. No Bambas, ele é formado por Fabiana Almeida e Evandro Ferraz. Fabiana, há dez anos na escola _ sendo sete como integrante do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira_ dá um show à parte na coreografia, ao lado do parceiro.



No público, é possível sentir o encantamento ao assistir a performance do casal, que mais parecia um dupla de bailarinos.



— A gente encara como se fosse o desfile, para que chegue no dia do desfile 100%. Mesmo que exista aquele ditado que diz que treino é treino e jogo é jogo, a seriedade é a mesma — atesta Fabiana, moradora do Bairro Petrópolis e estudante de Direito.



Frequentadora há muitos anos de ensaios em outras escolas, além dos do Bambas, é claro, ela afirma que um dos grandes diferenciais desses eventos é que têm um caráter de festa, que pode atrair um público mais amplo do que os carnavalescos.



— O Carnaval tem toda uma questão técnica. O ensaio acaba tendo um clima mais descontraído. E gosto de ir enquanto espectadora, é uma experiência incrível — afirma.



A festa no Bambas



— Onde: quadra do Bambas da Orgia, na Avenida Voluntários da Pátria, 1.387

— Quando: quintas-feiras, a partir das 21h

— Quanto: ingressos a R$ 10

— Estacionamento: ao lado da quadra, a R$ 25

— Preços praticados nas copas: R$ 5 (água e refrigerante), R$ 8 (cerveja latão), R$ 5 (pastel ou fritas) e R$ 10 (pizza).



Os demais ensaios



Além das festas visitadas pela reportagem, nas quadras da Bambas da Orgia e da Imperadores do Samba, a folia rola solta nas outras escolas do Grupo Ouro. Veja quando rolam e quanto custa para curtir a festa:



Império da Zona Norte

Onde: Avenida Sertório, 1.021, Bairro Navegantes, Zona Norte da Capital Quando: a partir do dia 31, sempre nas terças, às 21h

Quanto: ingressos a R$ 5

Bar: cerveja (R$ 6), refri (R$ 4), chope (R$ 6) e aperitivos (R$ 4 a R$ 6)

Estacionamento: na rua, na própria Sertório. Segundo o presidente, João Carlos Martins, mais de 200 carros ficam ali, guardados por um flanelinha que cuida dos veículos há mais de dez anos



Embaixadores do Ritmo

Endereço: barracão da escola, no Sambódromo, na Avenida Plínio Kroeff, s/nº, Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre

Quando: a partir deste domingo, todos os domingos, a partir das 18h

Quanto: entrada de graça



Estado Maior da Restinga

Endereço: Avenida João Antônio da Silveira, 2.355, Bairro Restinga, Zona Sul da Capital

Quando: quintas-feiras, a partir das 21h

Quanto: ingressos a R$ 10

Bar: cerveja a R$ 7

Estacionamento: na rua ao lado da quadra, de graça, ou na Esplanada

União da Vila do Iapi

Endereços: os ensaios ocorrem em dois locais _ Centro Cultural da Lomba do Pinheiro (Avenida João de Oliveira Remião, 6.791, Bairro Lomba do Pinheiro) e na quadra da Copacabana (Rua São Felipe, 96, Bairro Bom Jesus)

Quando: domingos (a partir deste), às 20h, no Centro Cultural da Lomba, e às segundas, a partir das 20h, na Copacabana

Quanto: R$ 5 (Lomba) e R$ 10 (Copacabana)

Bar: cerveja (R$ 7), refri (R$ 4), água (R$ 3) e comidinhas (R$ 3)

Estacionamento: no ensaio que acontece no Bairro Bom Jesus, os carros ficam na rua. Na Lomba do Pinheiro, há estacionamento interno disponível para os foliões. Ele é gratuito



Imperatriz Dona Leopoldina

Endereço: Estrada Martim Félix Berta, 38, Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre

Quando: quartas, às 21h, e domingos, às 14h, a partir do dia 1º de fevereiro

Quanto: entrada franca

Estacionamento: no local, por R$ 5

Bar: cerveja (R$ 5), água (R$ 2) e refri (R$ 4)



Acadêmicos de Gravataí

Endereço: Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4.800, em Gravataí

Quando: aos sábados, a partir das 22h, começa o ensaio geral. Terças, às 20h, acontece o ensaio técnico

Quanto: R$ 10 no sábado e de graça na terça

