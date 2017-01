Oito concursos com inscrições abertas no Estado: maior salário é de R$ 7.507,08

Espaço do Trabalhador 30/01/2017 | 04h00 Atualizada em

Vagas para até 13 especialidades estão dispostas no concurso aberto pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Técnicos de enfermagem podem se inscrever para o nível médio, com salários de R$ 3.004,76. Para o nível superior, são necessários profissionais para as funções de biólogo I, biomédico I ou farmacêutico-bioquímico I (hemoterapia), enfermeiro I (obstetrícia), físico I (medicina nuclear), físico I (radiodiagnóstico), médico I (cirurgia do joelho e traumatologia geral), médico I (cirurgia transplante intestinal e multivisceral); médico I (infectologia), médico I (nefrologia) e nutricionista I (seção de atenção básica).



Novas oportunidades abertas também na prefeitura de Flores da Cunha, em diversas funções, e na autarquia Água de Ivoti, na cidade de Ivoti. Para Flores da Cunha, vagas a partir do nível fundamental incompleto, e salários a partir de R$ 1.361,57.



Confira os concursos com inscrições abertas nesta semana:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA

Cargos e vagas: agente de serviços complementares operário especializado (1), eletricista (1), motorista (1), médico clínico geral (1), mecânico (1) e operador de máquinas (1)

Níveis: fundamental incompleto a superior completo

Salários: de R$ 1.361,57 a R$ 5.941,97

Prazo: 6 de fevereiro

Taxa: R$ 52,50 (funções que não exigem ensino superior) e R$ 102,50 (médico clínico geral)

Provas: 4 de março

Edital e inscrições:clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de escola (2), auxiliar de serviços gerais (2), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico veterinário (1), monitor de escola e transporte escolar (2), operador de máquinas (1), professor para anos iniciais (1), professor de educação infantil (2) e técnico em enfermagem (2)

Níveis: ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 1,129,04 a R$ 7.507,08

Prazo: 6 de fevereiro, até meio-dia

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Provas: 18 e 19 de fevereiro

Edital e inscrições: clique aqui



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Cargos e vagas: administrador (1), auditor (1), relações públicas (1), médico veterinário (1), programador de rádio e televisão (1)

Níveis: ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21

Prazo: 7 de fevereiro

Taxa: R$ 45 a R$ 96

Prova: 7 de maio

Edital e inscrições:clique aqui



SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RS - SUSEPE/RS

Cargos e vagas: agente penitenciário (620)

Níveis: superior completo

Salários: R$ 4.317,87

Prazo: até 9 de fevereiro

Taxa: R$ 171,15

Prova: 9 de abril (1ª fase)

Edital e inscrições: clique aqui

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RS - SUSEPE/RS

Cargos e vagas: agente penitenciário administrativo (100)

Níveis: ensino médio completo

Salários: R$ 3.483,63

Prazo: até 9 de fevereiro

Taxa: R$ 75,06

Prova: 23 de abril (1ª fase)

Edital e inscrições: clique aqui

CEASA

Cargos e vagas: administrador (1), advogado (1), contador (1), engenheiro civil (1) e eletricista (1)

Níveis: de ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 2.597,13 a R$ 6.026,62

Prazo: até 15 de fevereiro

Taxa: R$ 182,41 (vagas com superior completo) e R$ 80 (vagas com nível médio completo)

Prova: prova de títulos

Edital e inscrições: clique aqui

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Cargos e vagas: para nível médio, técnico de enfermagem (saúde mental e psiquiatria) e técnico de enfermagem (unidade de centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, centro cirúrgico ambulatorial ou centro de material e esterilização). Para nível superior, biólogo I, biomédico I ou farmacêutico-bioquímico I (hemoterapia), enfermeiro I (obstetrícia), físico I (medicina nuclear), físico I (radiodiagnóstico), médico I (cirurgia do joelho e traumatologia geral); médico I (cirurgia transplante intestinal e multivisceral); médico I (infectologia); médico I (nefrologia) e nutricionista I (seção de atenção básica)

Níveis: médio completo completo

Salários: de R$ 3.004,76 (nível médio) a R$ 5.794,73 (superior)

Prazo: 20 de fevereiro

Taxa: R$ 62 (exigem ensino médio completo) a R$ 105 (superior completo)

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui

ÁGUA DE IVOTI/RS

Cargos e vagas: advogado (1), agente administrativo (2), agente operacional (2), analisa de tecnologia da informação (CR), contador (1), engenheiro civil (1), instalador elétrico e hidráulico (1), servente (CR), técnico em tratamento e qualidade da água e esgoto (1)

Níveis: fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.352,12 a R$ 5.205,66

Prazo: 23 de fevereiro

Taxa: R$ 63,60 (exigem ensino fundamental completo) a R$ 127,20 (superior completo)

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui