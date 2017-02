Página "Chapolin Sincero" sai do ar no Instagram

Quem poderá lhe ajudar? 31/01/2017 | 22h25 Atualizada em

Quem tentar acessar o perfil oficial de "Chapolin Sincero" no Instagram, famoso pelos memes com imagens do personagem mexicano, não conseguirá: ela está fora do ar. Na segunda-feira, um aviso foi publicado na página da comunidade no Facebook avisando os seguidores. O texto acusa o Grupo Chespirito, que tem os direitos de imagem do "herói colorado" e de Chaves, de mandar tirá-la da rede social.

Leia mais

Por que vale mais a pena deixar o ar-condicionado em 23 graus do que em temperaturas mais baixas

Oito concursos com inscrições abertas no Estado: maior salário é de R$ 7.507,08

CEEE alerta sobre tentativa de golpe contra clientes, saiba como não virar vítima dos criminosos



"O Grupo Chespirito que detém os direitos de imagem do seriado do Chaves e Chapolin mandou tirar do ar o perfil do Chapolin Sincero por usar as imagens do personagem sem autorização. Simples assim", diz o comunicado.

A mensagem superou 110 mil reações e teve mais de três mil comentários. Muitos seguidores manifestaram apoio ao "Chapolin Sincero", que, na mensagem ao público, se defende:

"Temos um enorme respeito pelo personagem, tanto que não usamos piadas ofensivas e nem entramos em polêmica para ganhar seguidores, fazemos tudo de maneira leve e saudável quase que ¿boba¿ de tão ingênua".

O texto se encerra dizendo que a página está tentando, de todas as formas, reverter o caso. Acontece que, ainda na segunda-feira, a repercussão chegou à fanpage do Grupo Chespirito.

O grupo disse que está "averiguando o que aconteceu" e que não tem "nenhuma intenção de prejudicar" o trabalho da página Chapolin Sincero.

Alerta

Enquanto não há definição sobre a volta ou não do Chapolin Sincero ao Instagram (@chapolinoficial), a página avisa que qualquer perfil que surja com o mesmo fim não é oficial.

"O Instagram ainda está fora do ar, qualquer outro que tiver usando o Chapolin é FAKE".

Conforme informações da própria página, o Chapolin Sincero foi criado em 2012 por um estudante de publicidade. O objetivo dele era levar um pouco mais de humor para as pessoas na internet.

Humor

Veja alguns dos mais recentes memes publicados por Chapolin Sincero no Facebook.

O Diário Gaúcho contatou a página Chapolin Sincero e o Grupo Chespirito por e-mail, mas ainda não teve retorno.

Leia mais notícias