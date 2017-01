Participante do "The Voice Kids" presta queixa por ofensa na internet 

Ataques virtuais 11/01/2017 | 12h26 Atualizada em

A participante do "The Voice Kids" Franciele Fernanda da Silva Cruz, 14 anos, procurou a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 10, para registrar uma queixa contra um homem que a ofendeu na internet. O ataque foi feito na conta do Facebook do cantor Milton Nascimento.

Leia mais:

Leonardo Vieira vai à delegacia após sofrer ofensas homofóbicas nas redes sociais

O que pode ser feito quando alguém sofre preconceito nas redes sociais

Na segunda-feira, um dia após Franciele Fernanda estrear no programa da Rede Globo, Milton elogiou a cantora mirim pela performance de "Maria Maria", música de sua autoria, e pediu a Ivete Sangalo que cuidasse da menina, chamando a cantora baiana de "irmã de música". Nos comentários à postagem de Milton, um homem escreveu dizendo: "irmã de música? Que música? Essa neguinha não canta porra nenhuma".



Ao G1, Franciele Fernanda disse ter ficado feliz ao saber do elogio do cantor e compositor mineiro, mas acabou triste quando viu o ataque racista.

— Fiquei muito feliz quando vi o post do Milton, ainda nem tive coragem de escrever agradecendo a ele. Depois vi as ofensas e fiquei triste, mas também indignada, por isso disse para minha mãe que queria fazer uma denúncia disso. E que outras vítimas, como eu, se inspirem para denunciar também — incentivou.

Na mesma postagem, o homem que escreveu a ofensa explicou dizendo que "neguinha" não se referia a Franciele Fernanda, mas a Ivete Sangalo, a quem "não considera artista".

Foto: Reprodução / Facebook

A mãe de Franciele Fernanda, Irineia Prates da Silva, 35 anos, disse ao G1 que sua família nunca havia sofrido algo parecido desde que chegaram à capital fluminense, no início de 2016, quando ela e a filha deixaram o interior do Mato Grosso para buscar oportunidades melhores. Hoje, as duas moram no Morro do Vidigal, favela do Rio.

— Primeiro pensei que era coisa de criança, mas quando vi que um homem adulto estava fazendo isso fiquei muito chocada e resolvi apoiar minha filha. Nunca passamos por isso em nossa terra natal, é tudo muito triste — lamentou a mãe.

Leia outras notícias