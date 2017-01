Peruca ou implante capilar: entenda a técnica de Eike para disfarçar a careca

Segredo da cabeleira 31/01/2017 | 15h28 Atualizada em

Na imagem da esquerda, Eike aparece com cabelos; na da direita, enquanto é transferido de um presídio a outro, no Rio

Na imagem da esquerda, Eike aparece com cabelos; na da direita, enquanto é transferido de um presídio a outro, no Rio Foto: Reprodução

A prisão de Eike Batista confirmou o que já se especulava: o ex-milionário buscou uma ajudinha para esconder a calvície. Em uma foto de Eike sendo transferido de uma cadeia a outro, ele aparece com o cabelo raspado, procedimento feito para garantir a higiene, o que acabou revelando a careca lisinha do agora presidiário.

Em 2010, Eike admitiu o problema nos fios e disse que fazia implante capilar em uma clínica especializada em São Paulo. Mas o cirurgião plástico Carlos Oscar Uebel, da clínica Uebel, em Porto Alegre, garante: o que Eike usava era peruca, um modelo que custa em média R$ 8 mil.

"Entradas" na cabeça do empresário antes de usar a peruca Foto: Dario Zalis, Divulgação

— Leva aqueles nomes comerciais, dizem que é técnica italiana, etc. Mas é peruca — garante o cirurgião, que garante conhecer o caso de Eike.

Autor da técnica chamada de micro implante capilar, Uebel explica que a técnica consiste na retirada de unidades foliculares da nuca, onde os fios são mais resistentes, para injetá-las na região da calvície. As unidades foliculares são as estruturas onde ficam os fios, e cada uma possui de um a quatro fios de cabelo. O implante capilar é feito por meio de uma cirurgia que dura em média quatro horas. O método custa entre R$ 12 mil a R$ 15 mil.

Ainda segundo o cirurgião, Eike teria ficado com medo de se submeter à cirurgia, preferindo optar pela peruca. O ator Paulinho Vilhena, por exemplo, ficou com uma cicatriz atrás da cabeça por causa do implante capilar.

Cicatriz de Paulo Vilhena ficou visível na novela "Império" Foto: Reprodução / Rede Globo

Na técnica usada por Eike, uma película de plástico ou de silicone é colada na região da careca. Sobre ela, são afixados os fios, que podem ser sintéticos ou naturais. Para garantir que a peruca não tenha cheiro ruim, o ideal é ir a um cabeleireiro uma vez por semana para lavar o couro cabeludo e também o apetrecho.

Depois de desvendar o jeitinho do ex-milionário de dissimular a careca, confira outros famosos que passaram a exibir cabeleira de um dia para o outro:

Foto: Reprodução

Em 2015, o ator Marcos Pasquim confirmou ter se submetido ao implante capilar, e disse que não conseguiria usar peruca durante cenas das novelas.

Foto: Reprodução

No mesmo ano, Paulo Vilhena revelou que a cicatriz na cabeça não era maquiagem para a novela "Império", mas resultado do implante capilar malsucedido. Em 2016, ele procurou o médico Claudio Ambrósio para evitar perder os cabelos que ainda tem.

Foto: Reprodução

Na década de 70, o cantor Elton John passou a exibir entradas na cabeça, problema disfarçado anos mais tarde. Será peruca ou implante?

