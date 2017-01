Prisão de Eike Batista vira piada nas redes sociais

Não perdoam 30/01/2017 | 12h37 Atualizada em

A prisão do homem que chegou a ser considerado o mais rico do Brasil caiu no humor das redes sociais. Detido pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, Eike Batista desembarcou no Rio de Janeiro e foi levado ao Presídio Ary Franco, na zona norte da capital carioca, onde deve ficar em uma cela comum por não ter Ensino Superior — detalhe que não escapou das chacotas.

Eike retornou ao Brasil depois de uma viagem a Nova York iniciada dois dias antes de a PF cumprir mandado de prisão em sua casa. Na quinta-feira, dia 26, o nome do empresário chegou a entrar na lista dos procurados pela Interpol.

Mesmo que sua prisão não tenha sido determinada pelo juiz Sérgio Moro, um dos memes é uma montagem de Eike com uma coleira que leva o nome do ícone da Lava-Jato.

Confira outros memes e comentários engraçados:

sorte do dia: não sou eike batista ¿ karol (@anittxz) 30 de janeiro de 2017

Com Eike Batista é 8 ou 80, um dia tá em NY, outro tá no presídio ¿ Mariana Annunziata (@mimimi_mari) 30 de janeiro de 2017

até o Eike Batista já se entregou a policia e você ai resistindo pra se entregar nos meus braços e meus beijos, lamentável ¿ coçando (@Diiscimulando) 30 de janeiro de 2017

Quem diria que em 2017 eu estaria melhor que o Eike Batista ¿ Rony Viana (@RonyViiana) 30 de janeiro de 2017

Chegando no Galeão com a tranquilidade de quem tem tudo no esquema. pic.twitter.com/Py5CrWZRlC ¿ Luh Oliver (@lucianagac) 30 de janeiro de 2017

Morta que o Eike Batista vai pro presídio comum pq não tem curso superior ¿ cor de cappuccino (@potedesorrisos) 30 de janeiro de 2017

¿ 9 (@coresdemarte) <a href='https://twitter.com/coresdemarte/status/826067608550199296'>30 de janeiro de 2017</a></blockquote><script async src='//platform.twitter.com/widgets.js' charset='utf-8'></script>" onload="(function (e){e.contentDocument.open(),e.contentDocument.writeln('<html><body>'+e.getAttribute('data-twitter')+'</body></html>'),e.contentDocument.close(),e.contentWindow.document.body.style.margin=0;var t=setInterval(function(){e.height=e.contentWindow.document.body.scrollHeight;},500);setTimeout(function(){clearInterval(t)},5000)})(this);">

Lembro que meus professores usavam o Eike como exemplo de empreendedorismo. Me pergunto o que devem estar pensando agora =P ¿ Urasam Urashima (@urasamurashima) 30 de janeiro de 2017

Quando dizem que o mundo dá volta e vc pode mudar sua vida em 5 anos, podem crer! Veja o exemplo do #eike ¿¿ pic.twitter.com/PEGtlU9GSk ¿ Percival Adriano (@perciag) 30 de janeiro de 2017

Direto da pista do Galeão, o sinalizador de pouso hj era assim: pic.twitter.com/Adu6K5QaN2 — Rafael Brito (@elbritobr) 30 de janeiro de 2017

Até o Simpsons ja sabia da prisão do Eike Batista! pic.twitter.com/Tx6NvpCQ79 — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) 30 de janeiro de 2017

"bilhonario eike batista está foragido"

"eike batista não tem curso super e pode ser mandado pra bangu" pic.twitter.com/M3jgkynjmX — enrico (@enpobre) 26 de janeiro de 2017