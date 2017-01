Susepe oferece 720 vagas: veja também outros concursos com inscrições abertas

Espaço do Trabalhador 23/01/2017 | 04h06 Atualizada em

A Fundação La Salle promoverá o concurso para preencher 720 vagas da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Do total, 620 vagas são para agentes penitenciários e 100 vagas para agentes penitenciários administrativos. As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro no site da fundação. Haverá prova objetiva e prova de aptidão física.



É a última chance para professores e auxiliares que quiserem participar no concurso da prefeitura de Esteio. As inscrições se encerram nesta segunda-feira, dia 23. Os salários vão a R$ 1.927 e não haverá prova, será feita análise de currículo.

Outros três processos seletivos estão abertos no Ceasa, em Porto Alegre, na Universidade Federal de Santa Maria e na prefeitura de Áurea, no Norte do Estado.



Abaixo, é possível conferir os detalhes de todos os concursos, além de ter acesso à página de inscrições de cada um deles. Não perca tempo!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Cargos e vagas: professor de área I (22), professor de educação infantil (22) e auxiliar de educação (11)

Níveis: do ensino médio ao superior completo

Salários: R$ 921 a R$ 1.927

Prazo: até 23 de janeiro

Taxa: gratuito

Prova: análise de currículo

Inscrições: presenciais na secretaria de educação de Esteio, na Rua Alegrete, 455, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de escola (2), auxiliar de serviços gerais (2), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico veterinário (1), monitor de escola e transporte escolar (2), operador de máquinas (1), professor para anos iniciais (1), professor de educação infantil (2) e técnico em enfermagem (2)

Níveis: ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 1,129,04 a R$ 7.507,08

Prazo: 6 de fevereiro, até meio-dia

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Provas: 18 e 19 de fevereiro

Edital e inscrições:clique aqui



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Cargos e vagas: administrador (1), auditor (1), relações públicas (1), médico veterinário (1), programador de rádio e televisão (1)

Níveis: ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21

Prazo: 7 de fevereiro

Taxa: R$ 45 a R$ 96

Prova: 7 de maio

Edital e inscrições:clique aqui



CEASA

Cargos e vagas: administrador (1), advogado (1), contador (1), engenheiro civil (1) e eletricista (1)

Níveis: de ensino médio completo a superior completo

Salários: R$ 2.597,13 a R$ 6.026,62

Prazo: até 15 de fevereiro

Taxa: R$182,41 (vagas com superior completo) e R$80 (vagas com nível médio completo)

Prova: prova de títulos

Edital e inscrições: clique aqui



SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RS - SUSEPE/RS

Cargos e vagas: agente penitenciário (620)

Níveis: superior completo

Salários: R$ 4.317,87

Prazo: até 9 de fevereiro

Taxa: R$ 171,15

Prova: 9 de abril (1ª fase)

Edital e inscrições: clique aqui

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RS - SUSEPE/RS

Cargos e vagas: agente penitenciário administrativo (100)

Níveis: ensino médio completo

Salários: R$ 3.483,63

Prazo: até 9 de fevereiro

Taxa: R$ 75,06

Prova: 23 de abril (1ª fase)

Edital e inscrições: clique aqui