Trecho da Interpraias entre Quintão e Balneário Pinhal é tormento para motoristas 

A Estrada do Inferno, como já foi conhecida a BR-101 entre Capivari do Sul e São José do Norte por conta das dificuldades de trânsito, ganhou uma filial quilômetros mais adiante ou perdeu o posto para os 17km da ERS-786, conhecida como Interpraias, entre Balneário Pinhal e Quintão, no Litoral Norte. Constante desafeto dos mais de dez mil motoristas que cruzam a região diariamente na temporada de Verão, a rodovia é uma colcha formada por panelões do comprimento de um ônibus e trechos que mais parecem a cratera da lua. A reportagem percorreu a região e apontou os quatro pontos mais problemáticos, que chegam a levar motorista ao choro desesperado.

— Isso aqui é uma terra sem dono, só trator para passar nesta estrada. É o inferno na terra — esbravejava a aposentada Líria de Paula, 68 anos, na semana passada.



Moradora de Porto Alegre, Líria decidiu passar uma temporada na casa da família, em Rei do Peixe, balneário de Quintão, na semana passada. Depois de um ano sem ir à região, ela foi surpreendida pelo estado ruim da estrada. O susto foi ainda maior porque era a primeira vez que ela usava o carro novo, um Citroen C3, comprado para curtir as férias. Numa parte da via, entre a Avenida Brasil e a Rua Tipiu, em Magistério, Líria chegou a andar pelo acostamento quase inexistente. Depois, parou o veículo e colocou as mãos na cabeça.

— Vou procurar o prefeito! Vou gritar e dizer que isso não pode ocorrer — disse Líria, mesmo sabendo que a responsabilidade é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).



Histórico

Principal via de ligação entre Quintão, Magistério e Balneário Pinhal, a ERS-786 tem sido uma constante dor de cabeça para veranistas e moradores. O único ponto transitável da estrada são os 2,5km até a entrada de Quintão — final da rodovia. Ali, não há buracos e a pista está sinalizada e iluminada. Porém, o cenário quase cinematográfico desaparece logo à frente, na entrada de Magistério.



Em fevereiro do ano passado, a reportagem do Diário Gaúcho encontrou um cemitério de placas de carros que eram arracandas dos veículos durante a passagem pelos buracos num ponto da Avenida Mostardeiro (como é identificada dentro da área urbana), em Cidreira. Em setembro de 2015, em outra reportagem do DG, chegou-se a contar, por exemplo, 22 buracos em menos de 30m no Km 46, no Balneário Ildo Meneghetti, em Cidreira. Uma das crateras tinha o comprimento de um Chevette.





Em Magistério, veículos são desafiados a cada novo trecho Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Manobras

Desta vez, os pontos mais problemáticos se espalham entre Pinhal e Magistério, em áreas que desafiam motoristas e pedestres, como nos cerca de 100 metros entre a Avenida Brasil e a Rua Tipiu, em Pinhal Sul, onde os veículos se jogam na contra-mão e no acostamento para evitar as crateras. O mesmo ocorre nos cerca de 200m, entre as ruas Rolante e Santa Rosa, em Magistério. A reportagem contou mais de 50 manobras irregulares e arriscadas (desvios pelo acostamento e pela contra-mão) em menos de 15 minutos no trecho.



Morador do Balneário Costa do Sol, em Cidreira, o comerciante Marcelo dos Reis de Lemos, 46 anos, cruza diariamente a Interpraias rumo a Quintão e, mesmo experiente da rodovia, já perdeu a conta das vezes que precisou consertar a suspensão do carro.

— Quando chove, não há como identificar onde estão os buracos. Vira um salve-se quem puder. É a verdadeira estrada do inferno — resume.



Operação Verão

Segundo a assessoria de imprensa do Daer, em dezembro do ano passado o Departamento iniciou a Operação Verão na região para recuperar os 45km da rodovia entre Tramandaí e Quintão. No momento, afirma a assessoria de imprensa do órgão, as equipes estão trabalhando na divisa entre Cidreira e Balneário Pinhal no recapeamento e recuperação da via. O problema, porém, é que não há uma previsão do andamento dos serviços, pois o Daer afirma que depende de boas condições climáticas.

Conforme o órgão, "os trabalhos serão realizados em toda a Interpraias, chegando até Quintão. Após a conclusão será realizada a manutenção constante dos trechos".