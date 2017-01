Três leitores do DG receberão R$ 10 mil em barras de ouro em sorteio nesta quarta-feira

Junte & Ganhe Mais 16/01/2017 | 18h49 Atualizada em

É nesta quarta-feira que três leitores do Diário Gaúcho ganharão, cada um, R$ 10 mil em barras de ouro. Quem colecionou os 70 selos do Kit Churrasco e cadastrou a raspadinha no site do jornal está concorrendo.

Os selos 70 selos foram veiculados no jornal entre 16 de setembro e 6 de dezembro de 2016. As trocas das cartelas pelo prêmio foram feitas de 19 de dezembro do ano passado a 13 de janeiro deste ano.



Os números vencedores serão combinações dos cinco números sorteados pela Loteria Federal desta quarta-feira.



A identificação dos ganhadores será feita por uma equipe do Diário Gaúcho ainda na noite de quarta e os leitores serão divulgados no DG já na quinta-feira. Confira, abaixo, como será a apuração e fique na torcida.

Esclareça as suas dúvidas



E se não houver vencedor com o número igual ao número extraído?

- Nesse caso, será buscado o número imediatamente superior ao número extraído. Esse será o vencedor.



O número vencedor será o mais próximo do número extraído?

- Não exatamente, o vencedor será o primeiro número superior a ele, mesmo que haja um número mais próximo inferior ao extraído. Caso não haja número superior, então o site buscará o primeiro número inferior ao número extraído.



Foto: Arte / DG

Todas as informações sobre o concurso e o regulamento, aprovado pela Caixa Econômica Federal, estão disponíveis no site do Junte & Ganhe Mais.



Sortudos de 2016 e 2015

O Junte & Ganhe mais já tem tradição. No fim do ano passado, três leitores ganharam, cada, R$ 20 mil em compras nas lojas taQi. Os sortudos foram Oly de Oliveira Carvalho, 67 anos, Carlos Ernani Ranheiri, 54 anos, e Silvana Kafski, 32 anos.

Foto: Luã Hernandez / Agência RBS

Em 2015, sorteou uma casa de três dormitórios em um condomínio da Zona Sul da Capital. A vencedora foi a auxiliar de serviços gerais Sandra Jardim Massena.

Foto: Douglas Roehrs / Agencia RBS

Leia mais sobre promoções