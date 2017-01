Venda seu Peixe: confira os candidatos que estão em busca de um emprego 

Espaço do Trabalhador 12/01/2017 | 09h23 Atualizada em

Em tempos de desemprego em alta, além de oferecer no Espaço do Trabalhador as oportunidades de emprego e de cursos de qualificação em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana, o Diário Gaúcho disponibiliza para os seus leitores a seção Venda Seu Peixe.



Desempregados que estão em busca de trabalho entram em contato com o Diário Gaúcho para dizer o que estão procurando e no que são especialistas. Com uma apresentação em forma de currículo, o leitor vende seu peixe para futuros empregadores.



Para participar



É preciso entrar em contato com o DG por e-mail (atendimento@diariogaucho.com.br), por telefone (51 3218-1600) ou via WhatsApp (51 9759-5693) .



E, se você tem uma vaga para oferecer a alguém que saiu no jornal, entre em contato diretamente com o candidato.

