Veranistas de Quintão aproveitam final de semana de Expresso DG

Litoral Norte 29/01/2017 | 18h48 Atualizada em

O sábado e o domingo foi calor e atrações do Expresso DG na praia de Quintão, no Litoral Norte. As aulas de dança de ritmo foram a grande atração do final de semana, enquanto a criançada aproveitou a distribuição de brindes do Asun, patrocinador do evento. O futebol de sabão chegou a ter fila na tarde deste domingo.



Leia mais notícias do dia



No sábado, as famílias ainda curtiram o Pagode do Divino e o Cabral DJ. A aposentada Isaura Rosa, 53 anos, moradora do Bairro São José, em Porto Alegre, trouxe a família toda para aproveitar o Expresso DG em Quintão. Desde o dia 20 de janeiro na praia, ela garante que este final de semana foi o mais divertido:



— Estou adorando, viemos ontem e hoje (domingo), está muito bom, fiz massagem nos dois dias, todo mundo está achando muito bom. Podia ter mais vezes eventos assim. Estamos de turma grande e a gente nem quer sair daqui — contou ela, na tarde de ontem.



Leia mais:

Expresso DG agita Mariluz, no Litoral Norte



Além de estar com os dois filhos, Luis, 27 anos, e Jéssica, 25 anos, dona Isaura curtiu a praia com três sobrinhos, o genro Jorge, 31 anos, e os três netos. Os pequenos Davi, um ano e meia, Gabriela, dois anos, e Mirela, cinco anos, curtiram a cama elástica e o futebol de sabão. A turma pegou emprestado cadeiras e guarda-sóis o que, segundo Isaura, torna o clima à beira mar bem mais confortável.

Dona Isaura, a primeira da esquerda para a direita, trouxe a família toda para a beira da praia Foto: Paula Martins / Divulgação

Também houve distribuição de viseiras do Diário Gaúcho e de jornais do final de semana.



Fique ligado: a próxima parada do Expresso DG será em Cidreira, nos dias 11 e 12 de fevereiro.