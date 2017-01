VÍDEO mostra raio atingindo turista em praia no litoral paulista

Virada no tempo 02/01/2017 | 15h11 Atualizada em

Um temporal chegou repentinamente na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral paulista, na tarde deste domingo, e deixou uma vítima. A jovem Taline Campos, 25 anos, foi atingida por um raio enquanto caminhava pela areia.



Moradora de Guarulhos, ela passava a virada do ano com a família no local e foi surpreendida pela virada no tempo. De acordo com o portal G1, Taline foi atingida pela descarga elétrica por volta das 16h30min.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento que o raio acerta a jovem. Banhistas que estavam no local chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a levou para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Sabaúna. Ela precisou ser sedada e entubada e seu estado de saúde é considerado grave.