Após brigas, Zezé Di Camargo posa abraçado com Wanessa em jantar com os filhos

Desde que começou um namoro com Graciele Lacerda, o cantor Zezé Di Camargo tem tido problemas com a família. Com Wanessa, a filha mais velha, houve até afastamento. Na noite de terça-feira, porém, rolou reconciliação entre o pai e os três herdeiros em um restaurante de São Paulo, com direito a presença da nora e do genro e clique da família reunida.

Acompanhado do filho mais novo, Igor, e da namorada Amabylle Eiroa, da filha do meio, Camila, e do namorado Leonardo Lessa, Zezé aparece agarradinho em Wanessa. Em dezembro, o cantor fez uma declaração ao programa Conexão Repórter, do SBT, dizendo que os dois não estavam conversando. Tudo porque Wanessa teria tratado mal a madrasta Graciele.

Ao publicar a foto no Instagram, Zezé escreveu: "Hoje foi o dia de lamber as crias. Primeiros os netos. Agora, hora dos filhos, nora e genro. Pensa numa felicidade!"



