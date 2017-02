Carlos Etchichury: "A insegurança já faz parte da rotina nacional"

Opinião 13/02/2017 | 09h01 Atualizada em

Salve-se quem puder. O Brasil vive uma crise aguda na segurança. Mais uma. Não é a maior porque a insegurança e suas crises cíclicas já fazem parte da rotina nacional, mas é grave e tem potencial para se espalhar pelo país porque ocorre em duas áreas sensíveis: sistema prisional e polícias Militar e Civil.

O descaso com presídios superlotados, que contribui para o crescimento de facções e do crime organizado, e o sucateamento das polícias, mal preparadas e mal pagas, são fenômenos comuns a todos os estados da federação.

Diante das decapitações e dos esquartejamentos em cadeias e da barbárie pelas ruas da Grande Vitória, no Espírito Santo, o que faz o governo de Michel Temer? Deixa acéfalo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pasta que deveria assumir o gerenciamento da crise em parceria com Estados.

O vácuo de poder revela descaso com a segurança. Temer gasta energia tentando proteger o seu governo das delações dos 77 executivos da Odebrecht, que se tornarão públicas nos próximos dias. Só Deus sabe o impacto daquela que é chamada de "Delação do Fim do Mundo".

Arremedo de plano



Entrincheirado no Palácio do Planalto, o presidente ungido pelo Congresso e seus pares, quase todos investigados na Lava-Jato, se defende como pode. Há pressa nos movimentos políticos.

Sem constrangimentos, indica Alexandre de Moraes, o ministro licenciado da Justiça, para a vaga deixada por Teori no Supremo Tribunal Federal, nomeia como ministro (para obter foro privilegiado e escapar do juiz Sérgio Moro) um amigo implicado na Operação Lava-Jato e articula, junto com Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney a blindagem completa do Senado e da Câmara dos Deputados. Faz barba, cabelo e bigode.

A mensagem de Temer para os brasileiros é límpida como as águas do mar capixaba: mais importante que solucionar o caos na segurança é salvar a própria pele.

Sem um projeto nacional e sem a legitimidade das urnas, o máximo que Temer conseguiu foi apresentar um arremedo de Plano Nacional de Segurança — um plano frágil, questionado pela massa crítica que, há anos, discute políticas de segurança para o Brasil. A tendência é de dias piores. O sentimento é de salve-se quem puder.