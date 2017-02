Começa nesta quinta saque do abono salarial para nascidos em março e abril

Benefício 16/02/2017 | 16h11 Atualizada em

Trabalhadores que estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e nasceram em março ou abril tem direito a receber abono salarial do ano-base de 2015 a partir desta quinta-feira. Para funcionários da iniciativa privada, o saque está disponível na Caixa Econômica Federal. Para servidores públicos com inscrições de final 6 e 7, a retirada da quantia é no Banco do Brasil.



Abono salarial é um valor concedido a quem trabalhou com carteira de trabalho assinada pelo tempo mínimo de um mês no ano referente, com uma remuneração máxima de até dois salários-mínimos, proporcional à quantidade de tempo trabalhado no ano. Para quem trabalhou três meses nessas condições, o valor será 3/12 do salário mínimo vigente, de R$ 937. Para receber o valor completo, é necessário ter trabalhado o ano inteiro de 2015.



Trabalhadores nascidos em maio e junho poderão sacar a partir de 16 de março, fechando o calendário do abono salarial do ano-base de 2015. O saque começou a ser disponibilizado em julho de 2016 para nascidos em julho. O benefício ficará disponível para saque até 30 de junho deste ano e depois disso, retornará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).



Requisitos para receber:

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano-base (2015).

Ter remuneração média de até dois salários mínimos.

Estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e a empresa onde ele trabalha deve ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social (RAIS).