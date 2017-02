Confira o novo prazo para a retirada do Kit Churrasco

Junte & Ganhe 17/02/2017 | 18h21 Atualizada em

Os leitores que deixaram seu nome em lista de espera para a retirada do Kit Churrasco poderão retirar o seu brinde entre os dias 6 e 17 de março, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.



Vale salientar que a retirada ocorrerá somente para os que já estão em lista de espera. Para retirar o kit, é preciso levar a cartela completa e um documento de identidade.



Se não for possível ir pessoalmente, o brinde pode ser retirado por outra pessoa, desde que ela leve a cartela e um documento daquele que deixou o nome na lista.



Leia mais sobre as promoções



Os pontos de troca



Porto Alegre



/// Avenida Erico Verissimo, 466, Bairro Azenha

/// Avenida do Forte, 474, Vila Ipiranga



Canoas



/// Rua Quaraí, 145, Bairro Niterói



Gravataí



/// Avenida Dorival C. Luz de Oliveira, 6.085, Parada 64, Bairro São Vicente



Novo Hamburgo



/// Rua 7 de Setembro, 435, Bairro Liberdade