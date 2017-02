Domingo para curtir os amigos e a família ao ar livre, no Capão do Corvo

Canoas 05/02/2017 | 16h05 Atualizada em

Um passeio romântico, um encontro entre amigos, e muita diversão em família. O Parque Getúlio Vargas, em Canoas, conhecido como Capão do Corvo, foi cenário para quem quis curtir o domingo quente na cidade da Região Metropolitana.



Na manhã deste domingo, o pedreiro Aberdam Bocca, 37 anos, propôs à esposa um programa diferente. O casal, que mora em Nova Santa Rita, decidiu passear pelo Capão do Corvo pela primeira vez.



— Eu achei lindo o parque, muito bem cuidado — observou a diarista Juziele Cardoso, 37 anos, que ficou surpresa com a existência de um mini zoológico no local, em especial pela presença de tartarugas.



Aberdam e a esposa Juziele curtiram a paisagem Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O Capão do Corvo tem 28 mil metros quadrados de extensão total e, desde setembro do ano passado, conta com uma área nova — contrapartida da construção do ParkShopping Canoas, em obras pertinho do Capão do Corvo.



Acompanhado do olhar dos pais, os funcionários públicos Cassius Pagot, 32 anos, e Gabriela Decavata, 29 anos, o pequeno Miguel, um ano e dez meses, curtiu a valer o playground com ponte pênsil, cordas, pneus, escadas e redes, na parte nova do parque. Os moradores do Bairro Niterói levaram água e uma bola para se divertirem em família ao ar livre.



Miguel adorou a brincadeira no escorregador Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Enquanto muitos grupos preparavam o tradicional churrasco de domingo à sombra das árvores, a contadora Tatiane Lucas, 33 anos, o marido Josué Lucas, 33 anos, e os filhos Ana Laura, sete anos, e João Pedro, três anos, combinaram de encontrar as amigas de faculdade de Tatiane para um piquenique.



Sobre uma toalha xadrez, foram distribuídas delícias como bolos de laranja e chocolate, sanduíches, salada de frutas, suco e salgadinhos para acompanharem o encontro com as estudantes de arquitetura, Simone Toebe, 33 anos, e Bruna Marques, 24 anos. O movimento tranquilo e o ventinho sob o verde estavam convidativos para o grupo que pretendia passar o dia no parque.



— Esse é o parque mais gostoso e perto de casa, viemos aproveitar o dia. Cada uma trouxe um prato _ explicou Tatiane.



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O Parque Getúlio Vargas fica na Rua Farroupilha, 4545, no Bairro Marechal Rondon, em Canoas. O também tem um novo acesso, pela Avenida Farroupilha.



A parte nova conta com anfiteatro, trilhas iluminadas, área de ginástica ao ar livre, orquidário, praça de aventura, com a ponta e brinquedos de escalada, praça lúdica com equipamentos coloridos e formas geométricas, lago artificial de 7 mil metros quadrados, com decks e uma esplanada de acesso ao espelho d¿água, além de águas dançantes com sonorização e iluminação sincronizadas.O local também tem central de segurança com câmeras e sala de comunicação.



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS