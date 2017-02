Esteio lança programa para captar e capacitar voluntários

Solidariedade 20/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Se os inúmeros alagamentos pelos quais a cidade de Esteio já passou em sua história de 62 anos deixaram alguma marca positiva, é bem provável que seja a força de sua gente. Nos momentos de dificuldades, dezenas de voluntários sempre se apresentaram para cozinhar aos desalojados, separar donativos no Ginásio Municipal, ou oferecer uma mão amiga a quem perdeu tudo diante da força da água.



É contando com essa característica da população que a prefeitura de Esteio lança nesta segunda-feira o programa Conta Comigo. A proposta é captar e capacitar voluntários para atuação em diferentes atividades no município.



— A gente não acredita em transformação social sem o envolvimento de todos. Essa mão de obra é fundamental para o desenvolvimento da cidade — observa a secretária de Cidadania e Desenvolvimento Social, Tatiana Tanara.



Tatiana lembra que, no terceiro dia de governo, no início de janeiro, Esteio passou por uma chuvarada e, em 24 horas, 70 pessoas procuraram o poder público para oferecer ajuda diante da ameaça de enchente.



Como vai ser



Num link que estará disponível a partir desta segunda-feira no site da prefeitura (www.esteio.rs.gov.br) será possível fazer o cadastramento de pessoas interessadas em colaborar em diferentes atividades de órgãos da prefeitura e de entidades parceiras. O programa é voltado a pessoas com idade a partir de 18 anos. Por tratar-se de voluntariado, o programa tem custo zero.



Após o cadastramento, os interessados receberão uma capacitação com a duração de quatro horas, oferecida pela Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social (SMCDS). Passam por entrevista e assinam um contrato no qual ficam expressas as responsabilidades. Depois, serão direcionados para trabalhos de acordo com as suas competências e habilidades.



De acordo com Tatiana, as secretarias já estão mapeando espaços que poderão ser ocupados por voluntários. Haverá um grupo específico para atuação em situações de emergência, como em enchentes — e que receberá treinamento da Defesa Civil —, mas também em secretarias como Meio Ambiente, Obras, Cultura, assistência social, entre outras.



— A ideia é chamarmos os cidadãos de Esteio e cidades próximas, de diferentes áreas e conhecimentos, para atuarem conosco para o desenvolvimento de vários projetos — destaca Tatiana.O Conta Comigo será lançado hoje, no saguão da prefeitura, às 9h.



Meninos e meninas empenhados com o esporte Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Em busca de material esportivo e lanche



Antes mesmo do lançamento do programa, o líder de produção Tiago Luciano dos Santos Inácio, 32 anos, criador do Projeto Audax, já vem desenvolvendo um trabalho voluntário com o amigo Matheus Santos, 24 anos, que oferece aulas de futebol para 40 crianças e adolescentes de cinco a 17 anos do Parque Primavera, em Esteio.



No time Audax, criado há pouco mais de um ano, os jogadores têm mais de 35 anos. A participação em campeonatos de futebol amador atraiu as famílias, até que Tiago pensou em começar a treinar os filhos dos jogadores. Ao receber o convite da prefeitura para ocupar a quadra do Centro de Convivência Território de Paz, no Parque Primavera, Tiago, uma liderança do bairro, encontrou a oportunidade para colocar a ideia em prática.



— Eu passava aqui e via esse espaço vago, sem ninguém — lembra.



Treinos são às quartas-feiras Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Além do lazer e da prática esportiva, Tiago — que em breve passará por uma capacitação para seguir atuando como voluntário — imagina que a atividade terá efeito positivo na vida futura de meninos e meninas.



— Vai reverter na escola, na vida. Certamente serão trabalhadores, pessoas honestas — avalia.



Cinco dos nove filhos da dona de casa Maurícia Alessandra Freitas Luz, 40 anos, estão participando das aulas. Um deles é Lucas, sete anos, que tem problemas motores, devido à paralisia cerebral. Para participar, um dos irmãos leva o menino em um suporte inclusivo multifuncional. O Diário Gaúcho contou a história do menino em julho de 2014.



— É bom ele participar porque estimula as perninhas dele, movimenta o corpo e não atrofia — observa a mãe.



Maurícia contente com a participação do filho Lucas e dos irmãos Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

No momento, Tiago busca apoio de alguma padaria para garantir os pães para o lanche oferecido à criançada, além de material esportivo. Embora a empolgação pelo esporte seja grande, metade dos participantes joga bola de pés descalços. Interessados poderão contatar com Tiago pelo 99925-9582.