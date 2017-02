Expresso DG se despede da praia com final de semana de atrações em Cidreira

Litoral Norte 12/02/2017 | 20h17 Atualizada em

O céu fechado do final de semana não atrapalhou a última edição do Expresso DG que ocorreu Cidreira, no Litoral Norte. Música, aulas de dança, massagens e brinquedos para a criançada, além de empréstimo de cadeiras e guarda-sóis, garantiram a diversão dos veranistas. O futebol de sabão foi a brincadeira mais procurada pelos pequenos, e a massagem, a atividade favorita dos adultos. O pagode do Divino e o Cabral DJ foram as atrações musicais que animaram as famílias.

Moradora do Bairro Sarandi, em Porto Alegre, a dona de casa Gisele Cardoso, 35 anos, curtiu o sábado e o domingo de atrações. Desde dezembro curtindo o veraneio em Cidreira, diz que adorou o final de semana.



— No ano passado, já estava muito bom, e, neste ano, de novo, nos divertimos muito. A música é ótima! Espero que, no ano que vem, se repita — afirma Gisele, pronta para a próxima edição do evento.



Ela curtiu as atrações do Expresso DG com a mãe, Dalva, 63 anos, a irmã Gislaine, 44 anos, e os filhos, Francine, 11, e Davi, seis.



— Todo pessoal aqui é muito atencioso, e o empréstimo de cadeiras é ótimo para curtir o dia na praia — avalia Gisele, ao lado da família.



Além das atividades, houve distribuição de brindes do Asun Supermercado, patrocinador do evento, e de edições de final de semana do Diário Gaúcho, além de viseiras com a marca do DG.