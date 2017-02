Falta de manutenção em rua de Viamão obriga moradora a tapar buracos para conseguir sair de casa

Seu Problema é Nosso 20/02/2017 | 08h20 Atualizada em

Por duas vezes, a dona de casa Maria Helena Martins Pereira, 54 anos, teve que pegar uma enxada, recolher terra e cascalhos e cobrir os buracos em frente ao seu portão para conseguir tirar o carro da garagem. Moradora há 32 anos da Rua Jaguaruna, no Bairro Parque Índio Jari, em Viamão, ela diz que a via está abandonada e não recebe manutenção da prefeitura há dois anos.

Os 600m da rua estão cheios de buracos, mato e pontos com vazamento de esgoto que, além da sujeira, exalam mau cheiro.



No ano passado, o carro dela caiu em um buraco de 1,60m de profundidade. O conserto custou R$ 400. Em maio, Maria Helena abriu um processo no município – não para pedir ressarcimento e, sim, para cobrar a manutenção da via.

— Fiz um pedido de patrolamento da rua, corte da grama e desentupimento dos bueiros. Deixei de lado a questão do dinheiro que gastei para consertar meu carro e, mesmo assim, apenas recebi a informação de que o caso foi encaminhado para o diretor geral da Secretaria de Obras. Nunca recebi retorno — desabafa.

Quando chove, a situação piora. A rua de chão batido se transforma em lamaçal, segundo a moradora. Quem sai para trabalhar cedo é obrigado a colocar sacolas plásticas nos pés no trajeto até a parada de ônibus.

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Pedir um táxi é uma luta, conforme Maria Helena. A moradora diz que muitos motoristas se negam a buscar ou levar o passageiro quando descobrem que o destino é a Rua Jaguaruna.

Ela paga IPTU e, mesmo assim, não conta com um bom serviço de esgoto. São constantes os vazamentos.

— A rua já está afinando de tanto mato, a buraqueira dificulta muito o trânsito, e o esgoto, nem se fala. Pago todos os meus impostos em dia, vejo consertos serem feitos em ruas próximas daqui, e nada na minha. É um absurdo eu ter que pegar uma enxada e tapar os buracos para poder sair de casa. Essa responsabilidade é da prefeitura — indigna-se Maria Helena.



Não há prazo para consertos

A prefeitura contesta o que diz a moradora Maria Helena sobre a Rua Jaguaruna estar sem manutenção há dois anos. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp), o Bairro Parque Índio Jari recebeu patrolamento em todas as ruas pelo menos duas vezes em 2016. Uma vistoria foi realizada no dia 17 de fevereiro, na qual foi constatada a necessidade de patrolar a via e roçar alguns pontos.

Técnicos do município disseram, ainda, que será necessário construir duas caixas de esgoto na rua. De acordo com a secretaria, todos os serviços estão em um cronograma e serão priorizados. Entretanto, quando questionada sobre o prazo para realização das obras, a prefeitura não informou uma data.