Família testa e aprova novo Junte & Ganhe Kit Faqueiro

A dona de casa Claudete Teixeira chamou a família para testar o novo Kit Faqueiro, e a satisfação foi total. É hora de dizer adeus aos talheres velhos.

— Chega de garfos tortos e facas com dentes sem fio — é o que diz a moradora do Bairro Restinga Nova, na Zona Sul de Porto Alegre.

Claudete costuma colecionar sempre dois kits do Junte & Ganhe, desde a primeira edição.



— Não perco uma promoção. Minha cozinha é toda montada com os prêmios do DG. São dois jornais por dia que entram na minha casa — conta.

Colecionadora

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Claudete é a comandante na cozinha da família. Muito organizada, veio logo mostrar todos os produtos do Diário Gaúcho que, segundo ela, enfeitam os seus armários.

Casada com o mestre de obras Júlio Braga, 49 anos, e mãe de Gabriel, 19 anos, e Juliana, 21 anos, a dona de casa garante que o kit será muito bem aproveitado pela família. Junto com o casal e os filhos, moram a mãe de Claudete, Juraci, 83 anos, e a tia, Delva, 87 anos.



— Esse conjunto de talheres vai dar certinho para a minha família. E como coleciono sempre dois kits, ainda terei um de reserva para quando receber alguma visita — brinca Claudete.

"Muito bonito"

Sobre o teste com o produto, foi 100% de aprovação:



— O kit é muito bonito, as facas são bem afiadas. Sem contar que é Tramontina, né? Dá pra ver que tem qualidade. Amei esse conjunto. Agora já posso aposentar os talheres antigos — comemora.

Não perca!

/// O Kit Faqueiro Tramontina do novo Junte & Ganhe é composto por 12 talheres (seis garfos e seis facas) em aço inox e com cabo de madeira.

/// Para garantir o seu faqueiro, é só juntar os 70 selos que virão na capa do Diário Gaúcho. O primeiro selinho será publicado no dia 22 de fevereiro.



