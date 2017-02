Feriado com sol e calor leva multidão à Praia do Lami, na Capital

Orla do Guaíba 28/02/2017 | 21h36 Atualizada em

Um feriado, calor e céu azul em Porto Alegre. Essa combinação perfeita tornou a Praia do Lami, na Zona Sul, um destino irresistível para milhares de pessoas nesta terça-feira. Famílias levaram cadeiras de praia, guarda-sóis e até barracas para garantir o melhor ponto para passar o dia.

Até o meio da tarde, ainda era possível flagrar espetos de carne assando nas churrasqueiras junto à orla. Enquanto isso, a música rolava solta nos bares e em carros estacionados perto da água, com trilha que ia do gauchesco ao funk com letra proibida para menores.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) garantiu águas próprias para banho em todos os pontos do Lami e do Belém Novo durante todo o feriadão e isso deixou pais seguros para levarem as crianças às águas tranquilas do Guaíba.

Foi nesse clima que o gráfico Gilson Souza Corrêa, 43 anos, e a dona de casa Franciele Silva da Silva, 25 anos, moradores da Lomba do Pinheiro, levaram os quatro filhos para a praia. Cristian, oito anos, Jéssica, cinco anos, Guilherme, dois anos, e Felipe, três anos, não queriam saber de ficar na areia. E os pais entraram no clima, também aproveitando a água.

– Não tem piscininha plástica que resista com esse calor. Eles adoram isso aí. É para ficar a tarde inteira dentro da água. Só vamos embora quando começar a dar aquela esfriadinha – prometia Gilson.

Estreia

Com dois meses de vida, a pequena Marcela fez a sua estreia no Lami, devidamente protegida do sol e acomodada no cesto. A mãe, Luciana Albuquerque, 35 anos, cabeleireira, e o namorado dela, o bancário Antônio Cunha, 51 anos, chegaram mais no final da tarde. Ainda assim, encontraram um bom lugar na areia.

– Decidimos ficar em Porto Alegre. Estamos planejando viajar para o Nordeste em maio. Então, aproveitamos e juntamos (dinheiro) para essa viagem – contou Antônio.

Entre os pontos fortes do Lami para o casal estava a infraestrutura, com bares e banheiro público para uso dos banhistas. E uma outra condição cada vez mais exigida pelos porto-alegrenses para sair de casa.

Na água com cadeira e tudo

Com salva-vidas na guarita e bandeira verde tremulando, muita gente preferiu ficar na água conversando ou até mesmo praticando esportes como vôlei. Mas houve quem quisesse unir o melhor das duas opções, sentar na cadeira de praia e ainda se banhar no Guaíba.

Com essa intenção, o PM aposentado Renato Barreiros, 56 anos, e a mulher, Márcia Centeno, também de 56 anos, professora, armaram cadeiras e guarda-sol dentro da água. A tarde deles no Lami junto com a irmã de Márcia, Mara Centeno, 59 anos, foi de reencontro após décadas.

– Fazia uns 40 anos que não vinha para o Lami. Lembro que vinha de ônibus, e era bem diferente. Era mais isolada do que hoje, com mais mato e muito menos gente – lembrou Mara, servente aposentada.

Ela foi pega de surpresa pelo convite da irmã e do cunhado, pouco depois do almoço. Morando no mesmo terreno no Bairro Santa Isabel, em Viamão, levaram cerca de 30 minutos para chegar.

– Já pegamos um mês no litoral, aí optamos por ficar aqui no Carnaval – explicou Renato, que não se desgrudava da caixa térmica com água, cerveja e os apetrechos para o chimarrão.