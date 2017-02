Filha do apresentador Datena será capa da Playboy de março

Papai se assustou 24/02/2017 | 11h31 Atualizada em

A próxima capa da Playboy estará estampada com a beleza a o corpão da filha do apresentador mais briguento da televisão brasileira, José Luiz Datena, da Band. Aos 30 anos, Leticia Wiermann Datena será clicada durante o Carnaval em uma vinícola do Sul do Brasil. A publicação começa a circular no fim de março.

O anúncio foi feito pela revista na quinta-feira, dia 23. Em entrevista ao blog KTV, a loira disse que o pai foi pego de surpresa.

— Claro que troco figurinhas com meus pais, escuto os conselhos, mas a decisão final sempre é minha — disse Leticia.

Foto: Reprodução / Instagram

Em 2014, a bela posou pela primeira vez para a revista, mas evitou mostrar todo o corpo. Quem ficou curioso para ver mais poderá curtir o ensaio completo. Segundo Leticia, o primeiro convite que recebeu para posar nua veio quando ela tinha apenas 18 anos.

— Que bom que não fiz antes, porque aos 30 estou em minha melhor forma — anunciou.

A beleza da moça já tinha conquistado as redes sociais com a quantidade de fotos que ela publica durante treinos físicos.

Foto: Reprodução / Instagram

No mesmo comunicado em que anunciou a capa de março, a Playboy informou que as próximas edições serão lançadas a cada três meses.

