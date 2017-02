Final de semana cheio de atrações do Expresso DG em Cidreira 

Litoral 09/02/2017 | 19h59 Atualizada em

Depois de dois finais de semana de muito agito em Mariluz e em Quintão, o Expresso DG chega, neste final de semana, a Cidreira. O evento ocorrerá amanhã e domingo, das 9h às 18h.



Os veranistas que forem na estrutura montada na Avenida Beira-Mar, esquina com a Avenida Giacomo Carniel, poderão usufruir de uma série de atividades e brindes. O Expresso DG é uma realização do Diário Gaúcho em parceria com Asun Supermercados.



Para todos os gostos



No local, será possível curtir, de graça, aulas de ginástica, quadras de esporte, quick massagem, recreação para a gurizada, empréstimo de cadeiras, guarda-sóis e frescobol, além de distribuição de jornais e brindes. Também haverá um palco montado para as atrações musicais: o grupo Pagode do Divino e Cabral DJ.