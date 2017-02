Giane Guerra: juros da casa própria serão menores no segundo semestre

Acerto de Contas 28/02/2017 | 11h49 Atualizada em

Vai financiar um imóvel? Espere o segundo semestre.



A dica é do consultor financeiro Mauro Calil. A explicação é que a Selic está em queda. O Banco Central deve cortar mais esta taxa de juro, que é referência para a economia no geral. É esperado, portanto, que as instituições financeiras reduzam mais os juros nos financiamentos imobiliários. Mas demora um pouquinho para chegar ao consumidor.



A dica é para quem vai parcelar. Quem tem dinheiro para comprar o imóvel à vista consegue negociar bons descontos.



— Aí, não precisa se preocupar com os juros ou o Custo Efetivo Total — diz Calil.



Acerto de Contas – Quando sabemos que a instituição está cobrando um Custo Efetivo Total bom para quem vai comprar imóvel?

Calil — O Custo Efetivo Total bom é o que fica abaixo ou igual aos juros que você recebe em uma aplicação financeira que te renderia 100% do CDI.



Acerto de Contas — Onde está isso no contrato?

Calil — No cabeçalho do contrato do financiamento do imóvel, tem que estar o Custo Efetivo Total. Há lei que obriga a instituição financeira a informar o chamado Cet. E também aparece nos contratos de cartão de crédito e outros financiamentos.



Acerto de Contas – Onde o Cet costuma ser menor?

Calil – Nas cooperativas de crédito. Os bancos comerciais costumam ter um custo maior.

